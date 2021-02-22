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Самый дорогой российский игрок НХЛ Панарин покинет свой клуб после обвинений в попытке изнасилования. Об этом заявил его бывший тренер Назаров

Российский нападающий Артемий Панарин покинет расположение своего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Как написал североамериканский журналист Ларри Брукс в своём твиттере в воскресенье, 22 февраля, это связано с информацией о предположительном избиении 18-летней девушки в 2011 году, когда Панарин играл в составе подмосковного «Витязя» в Риге.

Об истории десятилетней давности рассказал ранее в интервью «Комсомольской правде» тренер Андрей Назаров, который возглавлял в то время «Витязь».

«Ему светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил Назаров.

Андрей Назаров считается первым российским тафгаем в НХЛ. В 2015 году тренировал СКА. Не работает тренером с 2018 года.

Артемий Панарин выступал за петербургский СКА с 2013 по 2015 год. В 2015-м уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017-м перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионатов мира в составе сборной России.

В 2019-м стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой президента России Владимира Путина.

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Комментарии (10)

Thunder
Только в Америке на такие "заявления" могут реагировать. В нормальных странах это или заведомо ложный донос, или клевета, или "просто клоун какой-то языком мелет"
local_
Уж не в депутаты ли собрался идти г-н Назаров?
Назаров бы еще вспомнил, что 20 лет назад было. Или успех Панарина не дает спать спокойно? Или Ромашка заставил клеветать?
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