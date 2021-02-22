Самый дорогой российский игрок НХЛ Панарин покинет свой клуб после обвинений в попытке изнасилования. Об этом заявил его бывший тренер Назаров

Российский нападающий Артемий Панарин покинет расположение своего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Как написал североамериканский журналист Ларри Брукс в своём твиттере в воскресенье, 22 февраля, это связано с информацией о предположительном избиении 18-летней девушки в 2011 году, когда Панарин играл в составе подмосковного «Витязя» в Риге.



Об истории десятилетней давности рассказал ранее в интервью «Комсомольской правде» тренер Андрей Назаров, который возглавлял в то время «Витязь».

«Ему светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил Назаров.