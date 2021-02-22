Самый дорогой российский игрок НХЛ Панарин покинет свой клуб после обвинений в попытке изнасилования. Об этом заявил его бывший тренер Назаров

Российский нападающий Артемий Панарин покинет расположение своего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Как написал североамериканский журналист Ларри Брукс в своём твиттере в воскресенье, 22 февраля, это связано с информацией о предположительном избиении 18-летней девушки в 2011 году, когда Панарин играл в составе подмосковного «Витязя» в Риге.
Об истории десятилетней давности рассказал ранее в интервью «Комсомольской правде» тренер Андрей Назаров, который возглавлял в то время «Витязь».
«Ему светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил Назаров.
Андрей Назаров считается первым российским тафгаем в НХЛ. В 2015 году тренировал СКА. Не работает тренером с 2018 года.
Артемий Панарин выступал за петербургский СКА с 2013 по 2015 год. В 2015-м уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017-м перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионатов мира в составе сборной России.
В 2019-м стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой президента России Владимира Путина.