Вслед за главным редактором Esquire Сергеем Минаевым Clubhouse заблокировал фем-активистку. Они обсуждали права женщин

Оба рассказали о блокировке в своих социальных сетях. Минаев накануне пояснил https://t.me/minaevlife/6794, что участвовал в дискуссии с российскими феминистками. После этого он обнаружил, что получил в Clubhouse бан. Той же дисциплинарной мере подверглись модераторы дискуссии Павел Осовец и Михаил Барышников. Минаев предположил, что на него могли пожаловаться феминистки, и воспринял блокировку как акт цензуры.

Однако позже о блокировке своего аккаунта сообщила и фем-активистка Лиза Лазерсон. Она пояснила TJ 22 февраля, что Минаев и другие участники дискуссии некорректно вели себя с феминистками, о чём она сообщила в Clubhouse. После этого Лазерсон тоже заметила, что попала в бан. Активистка полагает, что жалобы на участников отправляли сами слушатели, которые тоже возмутились поведением спикеров.

Бан в Clubhouse ограничивает возможности пользователей: они могут пользоваться аккаунтами, но не создавать комнаты для общения.

Соцсеть Clubhouse набирает популярность в России с начала февраля. Ранее «Фонтанка» писала о том, как работает приложение и как его поделили локальные сообщества. Взрывной рост популярности соцсети уже взволновал Госдуму РФ, где заявили о важности технологий по выявлению экстремизма и политических манипуляций. Также сообщалось, что к соцсети решили присмотреться в Кремле.

Программист из Петербурга на днях написал аналог Clubhouse для операционной системы Android, пока социальная сеть доступна только для iOS.