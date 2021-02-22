Петербургские дворы после снега засыпали 400 тоннами противогололёдных материалов

По данным ведомства, дворники работали с 6 утра и в первоочередном порядке чистили выходы из подъездов многоквартирных домов и проезды к площадкам для сбора отходов, а затем проводили механизированную и ручную уборку внутриквартальных проездов.

Снежные завалы ликвидируют более 7 200 дворников, 615 единиц специализированной уборочной техники и более 700 единиц малой механизации. Израсходовано более 400 тонн противогололёдных материалов, отметили в жилкоме.

В жилищном комитете Петербурга рассказали, сколько техники и дворников 22 февраля убирали внутриквартальные территории города после снегопада.

По адресам 1 215 многоквартирных домов произведена очистка кровель. Снег с крыш в светлое время суток убирали более 1 100 человек.

Общая площадь обслуживаемых внутриквартальных территорий — 55,6 млн кв. м. Уборка на них продолжается.

О том, сколько осадков после снегопада приняли снегоплавильные пункты, как 22 февраля выглядел заваленный сугробами город и когда город снова засыплет снегом, читайте в материале «Фонтанки».