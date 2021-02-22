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Петербургские дворы после снега засыпали 400 тоннами противогололёдных материалов

В жилищном комитете Петербурга рассказали, сколько техники и дворников 22 февраля убирали внутриквартальные территории города после снегопада.

Снежные завалы ликвидируют более 7 200 дворников, 615 единиц специализированной уборочной техники и более 700 единиц малой механизации. Израсходовано более 400 тонн противогололёдных материалов, отметили в жилкоме.

По данным ведомства, дворники работали с 6 утра и в первоочередном порядке чистили выходы из подъездов многоквартирных домов и проезды к площадкам для сбора отходов, а затем проводили механизированную и ручную уборку внутриквартальных проездов.

По адресам 1 215 многоквартирных домов произведена очистка кровель. Снег с крыш в светлое время суток убирали более 1 100 человек.

Общая площадь обслуживаемых внутриквартальных территорий — 55,6 млн кв. м. Уборка на них продолжается.

О том, сколько осадков после снегопада приняли снегоплавильные пункты, как 22 февраля выглядел заваленный сугробами город и когда город снова засыплет снегом, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Zuz3
Так вроде со среды плюсовая температура, все растает и потечет. Все как всегда: сначала делают, потом думают, а чаще НЕ думают вообще.
260965961
Дураки-бездельники во власти.
Мужской Взгляд
400 тонн соли раскидали.. ну не жалко коммунальщикам ни природы, ни обуви граждан, ни труда уборщиц, ни автомобилей.. никого не пожалели, и бюджетных денег тоже не пожалели..
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