Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, скончалась от инсульта. Об этом 22 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК».
Как рассказал собеседник газеты, накануне артистка чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, включая диабет.
Дочь Градовой актриса Мария Миронова не ожидала, что у матери могут возникнуть проблемы со здоровьем, и улетела на отдых на несколько дней. Сегодня утром ей сообщили, что Градовой стало резко плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Ее доставили в больницу, положили на срочную операцию, но сердце не выдержало.
Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале карьеры играла в Театре имени Маяковского.
Всемирную известность артистка получила после исполнения роли радистки Кэт в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». Также Градова снялась в «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинный чулок», «Место встречи изменить нельзя», работала в Театре сатиры. С 1971 по 1976 год состояла в браке с актёром Андреем Мироновым.