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Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Градова, известная ролью радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в Москве на 75-м году жизни. Об этом 22 февраля ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Причина смерти Градовой не уточняется. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве. Получила известность после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны». За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.

Первым мужем Екатерины Градовой был актёр Андрей Миронов, в браке с которым она родила дочь Марию Миронову, также ставшую актрисой.

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Комментарии (2)

Мойше
Красивая женщина, хорошая актриса.
Земля ей пухом!
bluxer
опять проклятый коронавирус
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