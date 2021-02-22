Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Градова, известная ролью радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в Москве на 75-м году жизни. Об этом 22 февраля ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Причина смерти Градовой не уточняется. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве. Получила известность после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны». За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.