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Петербург получил ещё 18,6 тысячи доз «Спутника V». Все — по одной ампуле

В Петербург поступили еще 18,6 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам, сообщает 22 февраля аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

Главная особенность поставленной новой партии в том, что вакцина в ней расфасована по одной дозе в ампуле. До этого вакцину производили в ампулах по пять доз, которые нельзя долго держать открытыми, для чего из желающих получить прививку нужно было формировать пятёрки.

Город уже получал вакцину в новой фасовке — 17 февраля в Смольном отчитались о новых 48 400 комплектах доз. Впервые ампулы с одной дозой в Петербург привезли https://www.fontanka.ru/2021/02/05/69751795/ 5 февраля.

Первую прививку от коронавируса к настоящему моменту в Петербурге сделали более 215 тысяч горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 64 тысячи человек. В городе работают 128 пунктов вакцинации и 5 выездных прививочных бригад.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины «Спутник V» — 348,5 тысячи доз. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 103 тысячи доз.

Напомним, пункты вакцинации с 24 февраля обещают открыть в торговых центрах. Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие ТЦ войдут в этот список.

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