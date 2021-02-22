Петербург получил ещё 18,6 тысячи доз «Спутника V». Все — по одной ампуле

В Петербург поступили еще 18,6 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам, сообщает 22 февраля аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.



Главная особенность поставленной новой партии в том, что вакцина в ней расфасована по одной дозе в ампуле. До этого вакцину производили в ампулах по пять доз, которые нельзя долго держать открытыми, для чего из желающих получить прививку нужно было формировать пятёрки.

Город уже получал вакцину в новой фасовке — 17 февраля в Смольном отчитались о новых 48 400 комплектах доз. Впервые ампулы с одной дозой в Петербург привезли https://www.fontanka.ru/2021/02/05/69751795/ 5 февраля.