ФНС через суд пытается вернуть деньги, которые в качестве меры поддержки получил ресторан тренера «Зенита» Сергея Семака

Федеральная налоговая служба через суд пытается взыскать с ресторана «Сад» (ООО «Ферма») на Большой Зелениной, 23, 97 тысяч рублей. Эти деньги компания ранее получила в качестве госпомощи во время пандемии — на зарплаты сотрудникам.



Управляющая рестораном «Сад» Валерия Богачева 22 февраля пояснила «Фонтанке», что речь идёт о деньгах, которые должны были отправиться на зарплату сотрудника, ныне не работающего в ресторане. Поскольку он ушёл из компании, деньги на его зарплату государству вернули. Поэтому в компании не понимают, почему ФНС обратилась в суд.