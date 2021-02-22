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ФНС через суд пытается вернуть деньги, которые в качестве меры поддержки получил ресторан тренера «Зенита» Сергея Семака

Федеральная налоговая служба через суд пытается взыскать с ресторана «Сад» (ООО «Ферма») на Большой Зелениной, 23, 97 тысяч рублей. Эти деньги компания ранее получила в качестве госпомощи во время пандемии — на зарплаты сотрудникам.

Управляющая рестораном «Сад» Валерия Богачева 22 февраля пояснила «Фонтанке», что речь идёт о деньгах, которые должны были отправиться на зарплату сотрудника, ныне не работающего в ресторане. Поскольку он ушёл из компании, деньги на его зарплату государству вернули. Поэтому в компании не понимают, почему ФНС обратилась в суд.

Как следует из материалов арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, иск от межрайонной инспекции ФНС России № 25 к ООО «Ферма» принят к производству 19 февраля. Его точная сумма — 97 040 рублей.

По данным СПАРК, 40 % ООО «Ферма» принадлежит тренеру «Зенита» Сергею Семаку, еще 40 % — Анне Овчинниковой, 20 % — Наталье Цыпленко. Ресторан открылся только в 2019 году, и пока требование ФНС — самое крупное судебное дело, по которому ООО «Ферма» проходит в качестве ответчика.

О том, как Смольный отчитывался о своей поддержке бизнесу во время пандемии и что об этом думают предприниматели, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Абзац 1. налоговая служба через суд пытается взыскать ... 23, 97 тысяч рублей.
Абзац 3. иск ... принят к производству 19 февраля. Его точная сумма — 97 040 рублей.

23, 97 тысяч рублей = 97 040 рублей ?
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