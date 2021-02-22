Стрельба из-за уборки снега под Петербургом стала уголовным делом. Ранивший тракториста полиции знаком

Коммерсант, стрелявший в водителя трактора во Всеволожском районе Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Общение с полицией ему не впервой.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, 36-летний хозяин пивточки в селе Романовка в статусе подозреваемого задержан на двое суток, его травматический пистолет направлен на экспертизу.
Конфликт между коммерсантом и сотрудником коммунальной службы Ленобласти разгорелся накануне днём, когда снежная масса во время уборки прикрыла рекламу с надписью «Пиво. Квас. Рыба» на Дороге жизни.
Своё недовольство тут же высказал хозяин магазина. Водитель трактора рассказал, что возмущённый мужчина на внедорожнике перегородил дорогу, вышел, открыл дверь в кабину трактора и выстрелил. Тракториста госпитализировали с травмой голени, после оказания медицинской помощи отправили долечиваться дома.
По данным «Фонтанки», 36-летний индивидуальный предприниматель, заведение которого называется «Beer Лога», в 2005 году привлекался по наркотической статье, суд назначил ему пять лет лишения свободы условно.
В Ленавтодоре сообщили, что намерены вызыскать компенсацию за ущерб здоровью сотрудника и за сорванную уборку.