Стрельба из-за уборки снега под Петербургом стала уголовным делом. Ранивший тракториста полиции знаком

Коммерсант, стрелявший в водителя трактора во Всеволожском районе Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Общение с полицией ему не впервой.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, 36-летний хозяин пивточки в селе Романовка в статусе подозреваемого задержан на двое суток, его травматический пистолет направлен на экспертизу.

Конфликт между коммерсантом и сотрудником коммунальной службы Ленобласти разгорелся накануне днём, когда снежная масса во время уборки прикрыла рекламу с надписью «Пиво. Квас. Рыба» на Дороге жизни.