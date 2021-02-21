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«Чтоб стреляли, такое в первый раз». Раненый водитель трактора под Петербургом рассказал, кому помешала уборка снега

Тракторист и бригада дворников в селе Романовка под Петербургом во время уборки снега помешали рекламе пивточки. Стрелявшего поймали на дороге.

С пострадавшим водителем после эпизода со стрельбой днем 21 февраля связался 47news. По словам 50-летнего Романа Павлова, впереди него шел грейдер, он за ним на тракторе со щеткой, а сзади бригада с лопатами. У «Магнита» в Романовке на Дороге жизни снежная масса прикрыла рекламу с надписью «Пиво. Квас. Рыба». Из внедорожника вышел молодой человек и сразу обратился с претензиями к Павлову. Тот объяснил, что сделать ничего не может, у него щетка, а не лопата. «Он меня матом, я ему по матери. Я-то привык уже, нас все время костерят, горячатся, всё время кому-то мешаем. Но этот совсем раздухарился. Говорит, номер твой запомнил, оглядывайся теперь. И ушёл, а я поехал дальше пешеходку чистить. Ещё подумал, когда вернусь, надо предложить ему, чтобы рабочие лопатами расчистили рекламу», — описал он разговор.

Возмущенный коммерсант перегородил дорогу машиной, вышел, открыл дверь в кабину трактора и выстрелил. Как ранее писала «Фонтанка», пуля из пневматического оружия угодила в ногу, тракторист поехал в больницу. Стрелка остановил патруль уже на дороге.

По данным издания, стрелку 36 лет, а его предприятие называется «Beer Лога».

«Я с 20 лет работаю. На этом месте два года уже. Бывает всякое, даже останавливаются, бибикают. Но погорячатся и остывают. Хотя какая наша вина, для людей же чистим дороги-тротуары. Но чтоб стреляли, такое в первый раз», — добавил тракторист.

Предприятие Ленавтодор намерено взыскать компенсацию не только за ущерб здоровью своего сотрудника, но и за сорванную уборку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

frolovandrej76
Страшно подумать сколько времени личной жизни потратит настоящий парень с снегоуборщика, доказывая что он не "бегемот".
jump
Юный путинец? Считает что ему все должны ? Его рекламу закрыли ? - получи пулю в ногу. Ни дай бог бы эту рекламу сняли ..страшно подумать, что мог бы сделать этот герой на рэндж-ровере.
frolovandrej76
Да ничего ему не будет. Он же ЧП, народ спаивает, казну пополняет. Самый настоящий правильный человек года.
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