«Чтоб стреляли, такое в первый раз». Раненый водитель трактора под Петербургом рассказал, кому помешала уборка снега

Тракторист и бригада дворников в селе Романовка под Петербургом во время уборки снега помешали рекламе пивточки. Стрелявшего поймали на дороге.

С пострадавшим водителем после эпизода со стрельбой днем 21 февраля связался 47news. По словам 50-летнего Романа Павлова, впереди него шел грейдер, он за ним на тракторе со щеткой, а сзади бригада с лопатами. У «Магнита» в Романовке на Дороге жизни снежная масса прикрыла рекламу с надписью «Пиво. Квас. Рыба». Из внедорожника вышел молодой человек и сразу обратился с претензиями к Павлову. Тот объяснил, что сделать ничего не может, у него щетка, а не лопата. «Он меня матом, я ему по матери. Я-то привык уже, нас все время костерят, горячатся, всё время кому-то мешаем. Но этот совсем раздухарился. Говорит, номер твой запомнил, оглядывайся теперь. И ушёл, а я поехал дальше пешеходку чистить. Ещё подумал, когда вернусь, надо предложить ему, чтобы рабочие лопатами расчистили рекламу», — описал он разговор.