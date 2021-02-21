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Под Петербургом бизнесмен стрелял в уборщика снега. Сугроб закрыл рекламу

Снег из-под лопаты сотрудника коммунальных служб Ленобласти сделал невидимой рекламу магазина в поселке Романовка. Обоюдные претензии закончились стрельбой.

Как сообщает региональное управление МВД, конфликт разгорелся 21 февраля днем, после сильного ночного снегопада. Один из магазинов на Дороге жизни оказался для потенциальных покупателей невидим — дворник закидал рекламу снегом. Владелец магазина отреагировал буйно и выстрелил в мужчину из пневматического пистолета.

Бизнесмена задержали, а дворника увезли в больницу с травмой ноги. Реклама, добавили в полиции, была установлена нелегально.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

footballer13
"Травма ноги" из пневматического пистолета через зимнюю одежду?
Это новость из разряда про "петрик утопил два ствола".
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.....
265027801
Как от пневмата может быть травма ноги? Только в глаз или в пах
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