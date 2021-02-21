Под Петербургом бизнесмен стрелял в уборщика снега. Сугроб закрыл рекламу

Снег из-под лопаты сотрудника коммунальных служб Ленобласти сделал невидимой рекламу магазина в поселке Романовка. Обоюдные претензии закончились стрельбой.

Как сообщает региональное управление МВД, конфликт разгорелся 21 февраля днем, после сильного ночного снегопада. Один из магазинов на Дороге жизни оказался для потенциальных покупателей невидим — дворник закидал рекламу снегом. Владелец магазина отреагировал буйно и выстрелил в мужчину из пневматического пистолета.

Бизнесмена задержали, а дворника увезли в больницу с травмой ноги. Реклама, добавили в полиции, была установлена нелегально.