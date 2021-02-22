Семья мальчика, который насмерть замёрз в Техасе, подала к энергетической компании иск на $100 млн

Семья мальчика, который насмерть замёрз в Техасе, подала иск к энергетической компании Entergy и группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) на сумму более $100 млн. Об этом 22 февраля сообщает ABC News.
11-летний американец Кристиан Пинеда умер во вторник после холодной ночи, проведенной в передвижном доме своей семьи в городе Конро, на востоке штата Техас. Родственники мальчика заявили изданию CBS News, что семья спала в одной комнате, чтобы согреться. Несмотря на то, что на Кристиане были рубашка, свитер, две пары брюк и носки, утром он не проснулся.
По данным издания, в иске семьи Кристиана к Entergy и ERCOT утверждается, что мальчик умер от переохлаждения. Хотя судмедэксперты еще не установили точную причину смерти. Истцы полагают, что энергетические компании знали о предстоящем ухудшении погодных условий, но не предприняли никаких действий, чтобы к нему подготовиться.
Напомним, на прошлых выходных снежная буря с сильными морозами охватила десятки штатов на Среднем Западе и южной части США, в которых проживает 150 млн человек. Наиболее сильно от бури пострадал Техас, где без света остались 2,8 млн человек. Было объявлено чрезвычайное положение, местами в штате доходило до минус 18 градусов. По оценкам газеты New York Times, в Техасе и других южных штатах из-за морозов погибли не менее 60 человек, но власти пока не опубликовали официальных данных.