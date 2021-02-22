Семья мальчика, который насмерть замёрз в Техасе, подала к энергетической компании иск на $100 млн

Семья мальчика, который насмерть замёрз в Техасе, подала иск к энергетической компании Entergy и группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) на сумму более $100 млн. Об этом 22 февраля сообщает ABC News.



11-летний американец Кристиан Пинеда умер во вторник после холодной ночи, проведенной в передвижном доме своей семьи в городе Конро, на востоке штата Техас. Родственники мальчика заявили изданию CBS News, что семья спала в одной комнате, чтобы согреться. Несмотря на то, что на Кристиане были рубашка, свитер, две пары брюк и носки, утром он не проснулся.