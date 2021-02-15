В США 3 млн человек остались без света из-за сильнейшей снежной бури

В США снежная буря с сильными морозами охватила десятки штатов на Среднем Западе и южной части страны, в которых проживает 150 млн человек. Стихию уже называют беспрецедентной.



Наиболее сильно от бури пострадал Техас, где без света остаются 2,8 млн человек. Другая буря на западном побережье, в штате Орегон, привела к отключению электроэнергии более чем у 300 тысяч потребителей. Электричества нет у десятков тысяч человек также в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы, сообщает 15 февраля Национальная метеорологическая служба США.

