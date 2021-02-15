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В США 3 млн человек остались без света из-за сильнейшей снежной бури

В США снежная буря с сильными морозами охватила десятки штатов на Среднем Западе и южной части страны, в которых проживает 150 млн человек. Стихию уже называют беспрецедентной.

Наиболее сильно от бури пострадал Техас, где без света остаются 2,8 млн человек. Другая буря на западном побережье, в штате Орегон, привела к отключению электроэнергии более чем у 300 тысяч потребителей. Электричества нет у десятков тысяч человек также в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы, сообщает 15 февраля Национальная метеорологическая служба США.

В 24 городах, как добавляют синоптики, уже побиты рекорды холодов и температура продолжит падать.

Атмосферный фронт, который принес бурю, растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге более чем на 2,5 тыс. км. Всего режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявлен в семи штатах. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях, также в некоторых городах ограничили движение общественного транспорта. Для расчистки дорог задействована Национальная гвардия.

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