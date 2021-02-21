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Суд в Петербурге прекратил дело пенсионера-инвалида, которого случайно отнесли в автозак 31 января

В Петербурге пенсионер случайно оказался рядом с протестующими. Бойцы ОМОНа вместо помощи отнесли дедушку в автозак. Суд, изучив обстоятельства задержания, производство отменил.

Красносельский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении Юрия Ильина, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Веронику Карагодину 21 февраля.

Дело прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения 19 февраля, следует из карточки на сайте суда. В отношении Ильина был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном митинге, повлекшем помехи в движении транспорта).

По словам адвоката, Юрий Ильин имеет инвалидность по зрению и слуху. 31 января пенсионер шел мимо Пионерской площади по своим делам. У одного из бойцов ОМОНа он поинтересовался, почему перегорожена улица и как перейти на другую сторону.

На площади начались задержания, Ильина за руки и за ноги отнесли в автозак, а затем доставили в отдел полиции.

Ранее Выборгский суд прекратил дела ещё двух человек, задержанных на несанкционированной акции 31 января. В протоколах петербуржцев содержалось утверждение, что участие в мероприятии молодые люди принимали, «находясь по улице Гороховой, 79». В суде ответчики представили видео, на котором их задерживают в другом месте, — у Подьяческого моста.

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Комментарии (28)

ego
А ведь раньше у милиционера можно было спросить, как найти адрес или улицу, и получить подробный ответ.
W Bons
переноска и погрузка , доставка автозаком , без выходных , без учёта веса и этажности , гарантия , государственные расценки
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.......
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