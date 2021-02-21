Суд в Петербурге прекратил дело пенсионера-инвалида, которого случайно отнесли в автозак 31 января

Дело прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения 19 февраля, следует из карточки на сайте суда. В отношении Ильина был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном митинге, повлекшем помехи в движении транспорта).

В Петербурге пенсионер случайно оказался рядом с протестующими. Бойцы ОМОНа вместо помощи отнесли дедушку в автозак. Суд, изучив обстоятельства задержания, производство отменил.

По словам адвоката, Юрий Ильин имеет инвалидность по зрению и слуху. 31 января пенсионер шел мимо Пионерской площади по своим делам. У одного из бойцов ОМОНа он поинтересовался, почему перегорожена улица и как перейти на другую сторону.

На площади начались задержания, Ильина за руки и за ноги отнесли в автозак, а затем доставили в отдел полиции.

Ранее Выборгский суд прекратил дела ещё двух человек, задержанных на несанкционированной акции 31 января. В протоколах петербуржцев содержалось утверждение, что участие в мероприятии молодые люди принимали, «находясь по улице Гороховой, 79». В суде ответчики представили видео, на котором их задерживают в другом месте, — у Подьяческого моста.