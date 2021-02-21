Под санкции Зеленского попал «Спортмастер». Его «законсервировали» на три года

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, под которым теперь стоит подпись президента Украины Владимира Зеленского, попала сеть спортивных магазинов с регистрацией в Сингапуре.
Решение о санкциях введено в действие 21 февраля. Компании запрещено проводить торговые операции, выводить за пределы Украины деньги, перевозить ресурсы по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.
Юрлицо сети магазинов — Sportmaster Operations, компания зарегистрирована в Сингапуре. Сеть продает инвентарь и одежду для спорта на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.
Вместе со «Спортмастером» под санкции попали 19 компаний и восемь физических лиц, пятеро из них россияне. Поводом стало расследование финансирования терроризма и поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики, а главный в списке — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Его называют «кумом Путина».