Под санкции Зеленского попал «Спортмастер». Его «законсервировали» на три года

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, под которым теперь стоит подпись президента Украины Владимира Зеленского, попала сеть спортивных магазинов с регистрацией в Сингапуре.

Решение о санкциях введено в действие 21 февраля. Компании запрещено проводить торговые операции, выводить за пределы Украины деньги, перевозить ресурсы по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.

Юрлицо сети магазинов — Sportmaster Operations, компания зарегистрирована в Сингапуре. Сеть продает инвентарь и одежду для спорта на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.

