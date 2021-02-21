FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -12
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Под санкции Зеленского попал «Спортмастер». Его «законсервировали» на три года

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, под которым теперь стоит подпись президента Украины Владимира Зеленского, попала сеть спортивных магазинов с регистрацией в Сингапуре.

Решение о санкциях введено в действие 21 февраля. Компании запрещено проводить торговые операции, выводить за пределы Украины деньги, перевозить ресурсы по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.

Юрлицо сети магазинов — Sportmaster Operations, компания зарегистрирована в Сингапуре. Сеть продает инвентарь и одежду для спорта на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.

Вместе со «Спортмастером» под санкции попали 19 компаний и восемь физических лиц, пятеро из них россияне. Поводом стало расследование финансирования терроризма и поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики, а главный в списке — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Его называют «кумом Путина».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний