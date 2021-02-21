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Восьмилетний мальчик из Красногвардейского района нашёлся в полночь на «Спортивной»

Восьмилетнего мальчика, который днем вышел из школы на Большой Пороховской в Петербурге и пропал, нашли около полуночи на станции метро «Спортивная».

Об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщили в дежурной части полиции Красногвардейского района. Скоро он будет передан родителям. Местоположение школьника было неизвестно с двух часов дня. Его искали полиция и волонтёры «Лизы Алерт».

«По предварительным данным, ребёнок заблудился. Противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (7)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...............
Noisymouse
Вышел из школы на Большой Пороховской - и дальше куда? В метро-то первоклашка как оказался? Там до метро трое суток на оленях в любую сторону.
Brightness
Родители не возят детей в метро, на транспорте, и вообще не гуляют с ними по городу. У детей нет ориентиров ни в центре ни рядом с домом, как от метро добраться до дома. Вот оно потребительство - дети все время в машинах, не знают города и где они живут. Больше по городу ходить,гулять,смотреть с ними надо. Мы и в 7 и в 8 лет одни могли через весь город доехать до родственников.
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