Восьмилетний мальчик из Красногвардейского района нашёлся в полночь на «Спортивной»

Восьмилетнего мальчика, который днем вышел из школы на Большой Пороховской в Петербурге и пропал, нашли около полуночи на станции метро «Спортивная».



Об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщили в дежурной части полиции Красногвардейского района. Скоро он будет передан родителям. Местоположение школьника было неизвестно с двух часов дня. Его искали полиция и волонтёры «Лизы Алерт».



«По предварительным данным, ребёнок заблудился. Противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

