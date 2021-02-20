Полиция Петербурга вечером 20 февраля разыскивает восьмилетнего мальчика, который пропал в Красногвардейском районе.



Как сообщили в ГУ МВД по региону, сообщение о пропаже поступило в полицию около восьми часов вечера. Мальчик ушел из школы на Большой Пороховской, 8 около 14:00, с тех его местонахождение неизвестно. Он был одет в оранжевую куртку, серую шапку и зелёные брюки, с собой у мальчика был черно-красный рюкзак.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в дежурную часть 52 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району по телефону: 444–92–98 или 102 с мобильного. Как сообщили «Фонтанке» в полиции, по последним данным, мальчика предположительно нашли на станции метро «Спортивная», эту информацию проверяют.