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Супруг Елизаветы II госпитализирован. Дурное самочувствие не связано с коронавирусом

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в больницу короля Эдварда VII. Причиной стало ухудшение самочувствия, в Букингемском дворце отметили, что помещение принца в медучреждение — мера превентивного характера.

Би-би-си со ссылкой на источник во дворце сообщает 17 февраля, что супруг королевы был доставлен в больницу на машине и после осмотра оставлен на несколько дней для наблюдения. Собеседник отметил, что причина плохого самочувствия принца никак не связана с COVID-19.

В январе этого года королева и ее супруг получили прививку от коронавируса.

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Комментарии (1)

nuga
Ещё один и снова прививка.Боярского только выписывают,тоже наблюдали.Зачем в 99 лет прививка? Собрался два века прожить.
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