Супруг Елизаветы II госпитализирован. Дурное самочувствие не связано с коронавирусом

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в больницу короля Эдварда VII. Причиной стало ухудшение самочувствия, в Букингемском дворце отметили, что помещение принца в медучреждение — мера превентивного характера.
Би-би-си со ссылкой на источник во дворце сообщает 17 февраля, что супруг королевы был доставлен в больницу на машине и после осмотра оставлен на несколько дней для наблюдения. Собеседник отметил, что причина плохого самочувствия принца никак не связана с COVID-19.
В январе этого года королева и ее супруг получили прививку от коронавируса.