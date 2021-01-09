Британская королева привилась от коронавируса. Ее супруга тоже укололи

Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, это произошло в субботу, 9 января.
Прививку 94-летней королеве и ее 99-летнему мужу сделал в Виндзорском замке их личный врач. Отмечается, что монаршая чета решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций. Какую именно вакцину получили супруги — не раскрывается, в Великобритании используют Pfizer-BioNTech и совместную разработку Оксфордского университета с британско-шведской компанией AstraZeneca.
Вакцинация от коронавируса проводится в Британии с декабря. В первую очередь прививки делают пациентам и персоналу домов престарелых, пожилым людям старше 80 лет и врачам.
Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в сентябре в Великобритании. К концу прошлого года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом. Из-за этого в стране ужесточили ограничения, а многие страны (в том числе Россия) ограничили с Великобританией пассажирское авиасообщение. Впрочем, как выяснила «Фонтанка» https://www.fontanka.ru/2020/12/25/69657616/, трафик бизнес-джетов из России это не остановило.