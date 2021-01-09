Британская королева привилась от коронавируса. Ее супруга тоже укололи

Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, это произошло в субботу, 9 января.

Прививку 94-летней королеве и ее 99-летнему мужу сделал в Виндзорском замке их личный врач. Отмечается, что монаршая чета решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций. Какую именно вакцину получили супруги — не раскрывается, в Великобритании используют Pfizer-BioNTech и совместную разработку Оксфордского университета с британско-шведской компанией AstraZeneca.