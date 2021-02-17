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AliExpress обрусел. Доля российских продавцов в местном сегменте выросла до 25%

25% оборота AliExpress формируют продавцы из России. Число локальных продавцов по итогам 2020 года достигло 35 тысяч, 80% из них — это представители малого и среднего бизнеса. Данные по российскому маркетплейсу компания предоставила 17 февраля.

У AliExpress по итогам 2020 года — около 61 млн зарегистрированных пользователей в России. Ежемесячная аудитория активных выросла до 29,1 млн человек. Компания заложила около 2 млрд рублей на субсидии локальным селлерам в 2020 и 2021 годах.

Ранее «Фонтанка» писала, что 7,85% акций AliExpress Russia выкупил российский фонд прямых инвестиций.

Доля РФПИ после сделки возросла до 12,9% (9,6% голосов), а доля Alibaba уменьшилась до 47,8% (47,6% голосов).

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Комментарии (4)

EveReady
Не совсем так. Али открыли представительство в России несколько лет назад (подразделение TMall), которому надо отрабатывать свою значимость. Теперь под российским аккаунтом предлагают товары в первую очередь от местных продавцов типа Мвидео и прочих Мегафонов. Предложения от китайских магазинов не светятся. Хорошо, что мелочь вроде кабелей и прочей ерунды пока можно из Китая по приемлемым ценам заказать.
f0ntan
Из этих русских продавцов по числу немалая часть продающих сим-карты неизвестно какого региона, обещающих выгодные тарифы самому покупателю сим-карт, но зато все, кто будет звонить ему самому, разорятся на межгороде
hal9000
Оно и видно...у меня все посылки на территории России потерялись..)..от китайцев идут за считанные дни а как проходят российскую таможню все..кирдык..а заказывал через Али из РФ дворники так шли 4 месяца ..из Москвы уже зима заканчивается..)
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