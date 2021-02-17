AliExpress обрусел. Доля российских продавцов в местном сегменте выросла до 25%

25% оборота AliExpress формируют продавцы из России. Число локальных продавцов по итогам 2020 года достигло 35 тысяч, 80% из них — это представители малого и среднего бизнеса. Данные по российскому маркетплейсу компания предоставила 17 февраля.



У AliExpress по итогам 2020 года — около 61 млн зарегистрированных пользователей в России. Ежемесячная аудитория активных выросла до 29,1 млн человек. Компания заложила около 2 млрд рублей на субсидии локальным селлерам в 2020 и 2021 годах.

Ранее «Фонтанка» писала, что 7,85% акций AliExpress Russia выкупил российский фонд прямых инвестиций.