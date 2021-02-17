Главный европейский лоукостер остался без коронавирусной поддержки Евросоюза

Частный бюджетный авиаперевозчик Ryanair проиграл борьбу за государственные субсидии Евросоюза, на которую он претендовал как крупный игрок, сильно пострадавший от коронавирусных ограничений в минувшем году.
Материальную помощь от Франции и Швеции получат его конкуренты — национальные перевозчики Air France и Scandinavian Airlines. Об этом пишет Reuters 17 февраля.
Крупнейший лоукостер Европы 16 раз подавал иски против Еврокомиссии с требованием включить частные лоукостеры в программы господдержки наряду с национальными авиакомпаниями.
Генеральный суд в Люксембурге одобрил программы, которые разработала Еврокомиссия для помощи авиакомпаниям, пострадавшим от последствий COVID-19. При этом суд не увидел дискриминационных составляющих в госпрограммах Франции и Швеции.
Французская программа освобождает авиакомпании от ряда налогов, а шведская дает кредитные гарантии, но только национальным перевозчикам.
Ryanair ранее отчитался о падении трафика по итогу 2020 года на 78% и возможных убытках в €1 млрд.