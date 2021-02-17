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«Взрывной рост» соцсети Clubhouse взволновал Госдуму. «Как не допустить политических манипуляций?»

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили о важности технологий по выявлению экстремизма и политических манипуляций в Clubhouse.

«Взрывной рост аудитории ставит вопрос о том, как в голосовых чатах бороться с экстремизмом, расизмом или простым хулиганством. Как не допустить политических манипуляций», — цитирует 17 февраля заявление члена комитета Антона Горелкина «Газета.ру».

По его словам, перечисленные проблемы соцсети нарушают законы, а также делают общение некомфортным. Горелкин считает необходимым условием модерацию в Clubhouse. В комитете Госдумы уверены, что если разработчики справятся с вызовами, то «их приложение войдет в историю».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «интересным» предложение Илона Маска побеседовать с Владимиром Путиным в Clubhouse.

Подробнее о новой соцсети читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

nuga
Идиотские соцсети давно пора уничтожить,тем более эту с голосами из преисподней.
alexpv
Пересмотрел тут намедни фильм Ленин в октябре 1937 года.
Понятно, что Ленин и Сталин самые лучшие на земле люди, однако забавно другое. Тема иноагентов, вражеских козней из-за границы, купленных на деньги англосаксов русских буржуев, готовых за заграничные подачки подавить революцию ради диктаторского жестокого государства муссировалась официальной пропагандой во все времена.
Видимо русскому народу ближе к сердцу винить ни себя в проблемах,а мифического врага)
И да, то что несёт с экранов Соловьев Киселев и еже с ними очень скоро будет восприниматься как Ленин в октябре.
Mash
Что? Всех не послушать?😁😁😁
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