«Взрывной рост» соцсети Clubhouse взволновал Госдуму. «Как не допустить политических манипуляций?»

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили о важности технологий по выявлению экстремизма и политических манипуляций в Clubhouse.



«Взрывной рост аудитории ставит вопрос о том, как в голосовых чатах бороться с экстремизмом, расизмом или простым хулиганством. Как не допустить политических манипуляций», — цитирует 17 февраля заявление члена комитета Антона Горелкина «Газета.ру».

По его словам, перечисленные проблемы соцсети нарушают законы, а также делают общение некомфортным. Горелкин считает необходимым условием модерацию в Clubhouse. В комитете Госдумы уверены, что если разработчики справятся с вызовами, то «их приложение войдет в историю».