МВД не понравилось видео из Нижневартовска, где из школьников сделали «омоновцев» и забросали мячами

Недопустимым посчитали в МВД РФ шоу, которое устроило в школе 42 местное УМВД. Наказали двух полковников и подполковника.



Официальный представитель силового ведомства Ирина Волк прокомментировала 17 февраля видео, которое накануне разместил нижневартовский телеканал «Мегаполис». На нем, как писала и показывала «Фонтанка», полицейские разделили школьников на протестантов и силовиков. Одни кидались спортивными мячами, вторые стояли со щитами и «задерживали» однокашников.



«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в заявлении Волк на сайте УМВД ХМАО-Югры.

