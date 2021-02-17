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МВД не понравилось видео из Нижневартовска, где из школьников сделали «омоновцев» и забросали мячами

Недопустимым посчитали в МВД РФ шоу, которое устроило в школе 42 местное УМВД. Наказали двух полковников и подполковника.

Официальный представитель силового ведомства Ирина Волк прокомментировала 17 февраля видео, которое накануне разместил нижневартовский телеканал «Мегаполис». На нем, как писала и показывала «Фонтанка», полицейские разделили школьников на протестантов и силовиков. Одни кидались спортивными мячами, вторые стояли со щитами и «задерживали» однокашников.

«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в заявлении Волк на сайте УМВД ХМАО-Югры.

По словам официального представителя МВД, за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений начальнику УМВД России по ХМАО-Югре, полковнику полиции Дамиру Сатретдинову вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Такому же наказанию подверглись его коллеги — начальник управления по работе с личным составом, полковник внутренней службы Сергей Селезнев и замначальника пресс-службы, подполковник внутренней службы Сергей Усенко.

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Комментарии (6)

Ефим Семён
Ничего нового не изобрели - Стэнфордский тюремный эксперимент - Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из эксперимента. По этическим соображениям эксперимент был закончен раньше времени.
ahiir
Очередное свидетельство - идиотизм неисчерпаем. Есть юнармейцы,
есть юные пожарные... взрослые и дети повсеместно играют в войну...
Почему же нельзя играть в полицейских, росгвардейцев? И хороший
повод перед или после игры поговорить о Конституции, правах и
обязанностях... Запуганные общественным мнением: одни потом
боятся проявлять инициативу... другие в оправдание изобретают
наказания...
tsodd
В Нижневартовске 280 тыс. жителей, а телеканал Мегаполис
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