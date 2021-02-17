Высотные работы в Адмиралтейском районе Петербурга надолго запомнят автовладельцы, припарковавшие свои машины у дома № 55 на набережной канала Грибоедова. Чистая крыша здания стоила им стёкол.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Ксения днём 17 февраля, накануне в результате очистки кровли от снега по указанному адресу оказались повреждены два автомобиля: «Мерседес» и «Ниссан». По её словам, машины принадлежат её коллегам, они паркуют их там, так как работают в бизнес-центре, расположенном по соседству.



«С утра никаких предупреждений о сбрасывании снега на этом доме не было, символическое ограждение установили в момент сбрасывания снега. Зато сегодня коммунальщики заметают следы: на каждом столбе развешаны свежие объявления о чистке крыши задним числом», — также рассказала Ксения.

Фото: Читатель «Фонтанки» Ксения Фото: Читатель «Фонтанки» Ксения Фото: Читатель «Фонтанки» Ксения Поделиться Поделиться







Как удалось выяснить «Фонтанке», здание, на крыше которого производились работы, принадлежит Университету ИТМО. В пресс-службе вуза «Фонтанке» сообщили, что очисткой кровли занимались сотрудники подрядной организации — ООО «ГК "АСК"».

«Мы инициировали проверку, чтобы выяснить причины произошедшего. При этом стоит отметить, что полная ответственность лежит на подрядчике», — добавил представитель учебного заведения.

«Фонтанка» связалась с компанией «ГК "АСК"». Её представитель заявил, что объявления не были вывешены заранее, так как сброска снега производилась экстренно, после продолжительных ночных осадков.

«Ранним утром нам поступила срочная заявка от ИТМО. То есть это была незапланированная сброска снега. Это было экстренно, из-за снегопадов. После этого сотрудники компании прибыли на объект, огородили территорию. Находившиеся в зоне работ машины, которые смогли разогнать, разогнали. <...> Понимаете, когда идёт угроза жизни людей из-за схода снега или сосулек, мы не можем не работать. Мы стараемся работать аккуратно, но бывают подобные инциденты», — объяснили в подрядной организации.

