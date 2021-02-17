Михайловский театр подключился к прививочной кампании в Петербурге. Пока в день готовы принять 50 желающих уколоться от коронавируса, весной мощности планируют увеличить в десять раз.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», центр вакцинации заработал на площади Искусств 17 февраля. В исторических интерьерах, где обычно проходят музыкальные программы или располагается оперная труппа, сейчас работают врачи 37-й поликлиники. План на среду 45 доз, 15 человек уже укололись. Первым посетителем центра в Михайловском театре стал дирижер, народный артист СССР, почетный гражданин Петербурга, руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов.