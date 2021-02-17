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Пункт вакцинации в исторических интерьерах. В Михайловском театре начали колоть «Спутник V»

Михайловский театр подключился к прививочной кампании в Петербурге. Пока в день готовы принять 50 желающих уколоться от коронавируса, весной мощности планируют увеличить в десять раз.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», центр вакцинации заработал на площади Искусств 17 февраля. В исторических интерьерах, где обычно проходят музыкальные программы или располагается оперная труппа, сейчас работают врачи 37-й поликлиники. План на среду 45 доз, 15 человек уже укололись. Первым посетителем центра в Михайловском театре стал дирижер, народный артист СССР, почетный гражданин Петербурга, руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы вакцинировать как можно больше горожан. Поэтому я предложил использовать наши помещения, чтобы вакцинация проходила в комфортных условиях, — говорит художественный руководитель Михайловского Владимир Кехман. — Идея возникла 7 января, после беспрецедентных ограничений для детей. Такого больше не должно быть, нельзя, чтобы дети не могли прийти в театр».

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Центр вакцинации на площади Искусств принимает в первую очередь сотрудников театров, музеев, спортивной сферы. Пока — по 50 человек в день. Как обещает Кехман, через месяц все процессы отработают, пропускную способность увеличат, сделать укол в исторических интерьерах сможет любой желающий после записи через Госуслуги.

«Мы поставили цель, чтобы центр вакцинации в Михайловском театре принимал 500 человек в день», — говорит Кехман. Он, как и 75 % труппы Михайловского, переболел коронавирусом.

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