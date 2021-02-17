Петербурженка попыталась обналичить материнский капитал, но попала в суд

Накануне обысков по делу о мошенничестве с материнским капиталом петербургский суд наказал мать, которая пыталась по аналогичной схеме получить на руки 400 тысяч рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Кировский суд определил наказание для петербурженки Ольги, которая обвинялась в покушении на мошенничество.



По версии следствия, пять лет назад после рождения второго ребенка женщина получила сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. Часть денег (45 тысяч рублей) она обналичила, получив их в качестве единовременной выплаты. Чтобы получить оставшуюся сумму наличными, петербурженка в 2019 году нашла компанию, которая помогла ей и изготовила мнимый договор купли-продажи земельного участка в Волгоградской области, а также мнимый договор ипотечного займа в одном из потребительских кооперативов. После этого с документами она пришла в Пенсионный фонд, где оформила заявку на право распоряжения остатком суммы для улучшения жилищных условий. Однако районное управление Пенсионного фонда в удовлетворении её заявления отказало из-за отсутствия полного пакета документов. Тогда она с помощью всё той же компании оформила еще один поддельный документ и повторно подала через МФЦ в УПФ заявление.

