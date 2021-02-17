ЗакС одобрил закон об управлении городским имуществом. Критику оппозиции глушили выключенным микрофоном

Законопроект, внесенный парламентскими комитетом по законодательству и профильной комиссией по городскому хозяйству, констатирует, что управление городским имуществом, нормативное регулирование осуществляет Смольный, а Заксобрание только принимает законы и контролирует их исполнение.

Оппозиционные депутаты обратили внимание, что инициатива не решает болевых точек в управлении городской собственностью, однако во время выступления с критикой законопроекта депутатам Борису Вишневскому и Максиму Резнику глава Заксобрания Вячеслав Макаров отключал микрофон, хотя не делал замечаний, право на которые он получил по итогам прошлого заседания из-за ужесточения регламента заседаний. Взявшая слово Оксана Дмитриева заметила, что если отключение микрофона войдет в практику, выступления депутатов потеряют смысл.

Глава «яблочной» фракции Вишневский констатировал, что закон о распоряжении городским имуществом нужен, но сделанную попытку раскритиковал. «Это тот случай, когда в первом чтении можно принять, а потом надо полностью переписывать. Этот закон страдает родовым дефектом петербургского парламентаризма как минимум двух десятков последних лет. Он написан по принципу "Вот столечко парламенту, остальное — правительству"», — сказал Вишневский. Депутат добавил, что правительство будет по-прежнему всем распоряжаться, а депутатам на любые запросы отвечать «не ваше дело».