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ЗакС одобрил закон об управлении городским имуществом. Критику оппозиции глушили выключенным микрофоном

Заксобрание Петербурга 17 февраля в первом чтении приняло закон об управлении городским имуществом, оставив эти полномочия правительству города, сообщает корреспондент «Фонтанки». Критичные выступления оппозиции звучали в выключенный микрофон.

Законопроект, внесенный парламентскими комитетом по законодательству и профильной комиссией по городскому хозяйству, констатирует, что управление городским имуществом, нормативное регулирование осуществляет Смольный, а Заксобрание только принимает законы и контролирует их исполнение.

Оппозиционные депутаты обратили внимание, что инициатива не решает болевых точек в управлении городской собственностью, однако во время выступления с критикой законопроекта депутатам Борису Вишневскому и Максиму Резнику глава Заксобрания Вячеслав Макаров отключал микрофон, хотя не делал замечаний, право на которые он получил по итогам прошлого заседания из-за ужесточения регламента заседаний. Взявшая слово Оксана Дмитриева заметила, что если отключение микрофона войдет в практику, выступления депутатов потеряют смысл.

Глава «яблочной» фракции Вишневский констатировал, что закон о распоряжении городским имуществом нужен, но сделанную попытку раскритиковал. «Это тот случай, когда в первом чтении можно принять, а потом надо полностью переписывать. Этот закон страдает родовым дефектом петербургского парламентаризма как минимум двух десятков последних лет. Он написан по принципу "Вот столечко парламенту, остальное — правительству"», — сказал Вишневский. Депутат добавил, что правительство будет по-прежнему всем распоряжаться, а депутатам на любые запросы отвечать «не ваше дело».

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Комментарии (4)

iphonedimona
Слабаки! Николай Бондаренко на заседания со своим мегафоном ходит.
Иван 2пырьев
Парламент - не место для дискуссий!
OdinokiyDupri
Паноптикум!
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