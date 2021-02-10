«Хвалить президента Путина всегда в тему? Я снимаю этот вопрос». Как парламентскую трибуну подвели под устав

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга Поделиться Поделиться







В Заксобрании Петербурга после трех заседаний с обсуждением протестных акций, Навального и «винтилова» силовиков возмутителям спокойствия перекрыли доступ на трибуну для выступлений. Смелость внести такую поправку в регламент работы ЗакСа взял на себя вице-спикер Сергей Соловьев. Чтобы не смели оказывать поддержку «отдельным политическим провокаторам».



Еще накануне заседания 10-го февраля самой громкой темой в петербургском парламенте ожидался возврат вытрезвителей, но одеяло на себя с самого утра перетянул вице-спикер Сергей Соловьев, который с голоса внес предложение изменить регламент заседаний ЗакСа.



Теперь — а инициативу большинством от «Единой России» приняли сразу в обоих чтениях — в предвыборный год фракции теряют право дополнительно вносить вопрос в повестку дня, а также брать перерыв для выступления по теме следующего вопроса. Кроме того, председатель Вячеслав Макаров наделяется полномочиями раздавать коллегам замечания за выступления не по теме. Два таких замечания за одно заседание, и по инициативе не менее 7 депутатов и по решению большинства возмутитель спокойствия вовсе лишается права на выступление до конца заседания.

Справедливости ради стоит отметить, что выключение микрофона выступающему за трибуной при упоминании Владимира Путина или действий властей в негативном контексте и Алексея Навального в позитивном — и так привычное дело в Мариинском дворце в последние годы.

В текущем созыва в ЗакСе из 49 кресел 35 занимает фракция «Единая Россия», поэтому проблем с тем, чтобы лишить голоса оппозиционных кандидатов, у большинства не возникнет.

Презентуя свою поправку, Сергей Соловьев начал издалека, что «предвыборный год — это всегда год накала политической борьбы»: «Часто парламентскую трибуну отдельные депутаты наши используют не для продвижения своих законодательных инициатив, а для манипулирования общественным сознанием, порою вбросов фейковых новостей, не критики, а откровенной лжи о деятельности органов государственной власти. Таким образом, такие выступления вбрасывают в умы, в том числе молодые и неокрепшие, недостоверную информацию, искажают моральные и нравственные ценности».



По мнению Соловьева, парламентская трибуна используется отдельными депутатами не для предложений и законодательных инициатив, а для озвучивания ложных и непроверенных данных, поддержки «отдельных политических провокаторов». Вице-спикер осудил коллег, которые «резко негативно оценивают работу федеральных, да и городских органов власти», посчитав, что «достаточных оснований» для этого не имеется. И посетовал, что все это записывается и выкладывается в соцсети. Изменение регламента, то есть прикрытие возможности для «отдельных политических интриганов раскачивать политическую лодку», он трогательно объяснил заботой о «недопущении введения в заблуждение жителей Петербурга».



Под красноречивое молчание единороссов оппозиция накинулась с вопросами. В частности, поинтересовалась, кто будет решать, по теме или не по теме выступает депутат.

Справоросс Алексей Ковалев сходу словил предупреждение от председателя за предположение, что упомянутые Соловьевым «неокрепшие умы» находятся как раз во фракции партии власти. «Я снимаю этот вопрос, — подал голос с трибуны Макаров. — Вишневский, ваш вопрос». Тем не менее, автор предложения все же попытался ответить: «Вы заметили, что после каждого заседания в телеграм-каналах...» Закончить ему не дал председатель: «Сергей Анатольевич, вы заметили, что я снял этот вопрос?»



Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский припомнил Соловьеву предыдущий созыв в ЗакСе, когда последний «был еще в оппозиции и не встал на путь исправления», и поинтересовался, как бы он тогда отреагировал на новую версию регламента за год до выборов.

«80% той информации, когда вы выходите и выступаете, по существу к рассматриваемому вопросу не имеет отношения», — рассказал о своих наблюдениях автор идеи. Как он подсчитал процент сказанного не по теме, осталось загадкой. «Когда мы видим, что отдельные политические провокаторы выводят в Петербурге тысячи людей, манипулируя снятыми сюжетами о непонятных там...не буду называть этих...зданиях, я бы проголосовал за», — уверил он.

Беспартийный Максим Резник взялся скрупулезно уточнять примеры «в тему» и «не в тему».

— Вот скажите, а хвалить президента Владимира Путина всегда в тему будет?

— Я снимаю этот вопрос. Я снимаю этот вопрос! — отреагировал Макаров. — Следующий вопрос!

— Скажите, пожалуйста, а можно будет хвалить Алексея Навального или это всегда будет не в тему? — не сдавался Резник.



— Вы публично безосновательно ругаете руководство федеральное, при этом идет прямая трансляция, — корил Соловьев.

Руководитель фракции Партия Роста Оксана Дмитриева констатировала, что на сегодняшнем заседании, видимо, выступила в последний раз, и обвинила коллег от партии власти в раскачке лодки в острополитический момент. «Вы выдавливаете народ на улицы». — припечатала она.

Периодически на сайте Заксобрания в трансляции заседании пропадал звук. По удивительному совпадению, это происходило именно в моменты, когда резко высказываться начинали оппозиционные парламентарии. На вопрос «Фонтанки» о причинах этого сбоя пресс-служба Мариинского дворца пообещала «уточнить».

Коммунист Ольга Ходунова, в свою очередь, назвала инициативу «буржуазным экстремизмом» и задалась вопросом, который уже задавал герой Грибоедова: «А судьи кто?». «Обнуление парламента — плохой путь, недостойный нашего города, города трех революций», — подчеркнула она.

«Смысл проекта очень простой: заткнуть оппозиции рот. Чтобы себе засунули языки в соответствующее место и сидели тихо, — прозвенел с трибуны Вишневский. — Я никому не делегирую прав определять, по теме или не по теме я выступаю». Он добавил, что критиковал и будет критиковать и Путина, и Беглова. Тут, с небольшим опозданием, в трансляции снова пропал звук.



«Вы думаете, мне интересно все время говорить про Путина и Навального? Я это делаю сознательно, знаете, почему? Потому что в парламенте не может быть никаких политически запретных тем. Касается это президента или какого-нибудь главного негодяя, которого большинство считает негодяем? Нет и не может быть запретных тем», — заявил Резник.



Парламентарий, чтобы не смотреть на происходящее без юмора, предсказал, что в Мариинском дворце останется один-два депутата, вместо остальных можно расставить картонные коробки. Депутат попал в точку: на трибуне в парламенте можно услышать едва ли десяток депутатов, большинство фракции «Единой России» голосует молча. Чаще всего на трибуну просятся представители оппозиции: «Яблока», Партии Роста, «Справедливой России», КПРФ и беспартийный Резник. В кулуарах уже шутят про прием ставок на то, кого из депутатов — Резника или Вишневского — лишат голоса первым.

Под занавес слово взял спикер парламента: «Я же много раз вам об этом говорил, что мы к этому регламенту идем. Я много раз просил: коллеги, наступило время (а февраль — это всегда время исторических уроков). В этом дворце 104 года назад в эти дни было последнее заседание правительства Российской Империи. И после этого за несколько дней были убиты, растерзаны, казнены только более сотни адмиралов и офицеров военно-морского флота», — сказал Макаров.



Он сетовал: когда начались «абсолютно незаконные» массовые политические акции, которые созывали «безответственнейшие люди» — «ну нашелся бы тогда хоть один орган власти который бы жестко взял ситуацию под собственный контроль и сохранили бы великую Росийскую империю».

«Власть никогда не должна быть слабой, власть не должна быть вялой, власть не должна быть импотентной. [Должна быть] твердой и крепкой, — учил спикер. — Я согласен: оппозиция нужна обязательно. Чтоб карась не дремал, щука должна быть. Но щука не должна превращаться в импортную пиранью. Когда 33 автомобиля с дипломатическими номерами приезжает на судебный процесс, и вот с этой трибуны несется все, чтобы раскачивать устои российского государства», — вещал спикер об, очевидно, процессе над Алексеем Навальным и попытках оппозиционных депутатов в трибуны осудить действия властей на акциях протеста в последние недели.

Макаров напомнил, что он «предупредил один раз, попросил другой раз, уговаривал третий раз». И подчеркнул, что никогда в Санкт-Петербурге не было протестных действий, добавив — «Майданы начинались с печенек».

«Знаете, есть такое выражение: «устав написан кровью». Вот это то, что написано с заботой об авторитете Законодательного собрания и с любовью, и с нежностью к нашему с вами государству, к стремлению к тому, чтобы сохранить, чтобы не допустить смуты в России и в городе», — добавил он. Времени на поправки несогласным не оставили, и в тот же день приняли обновленный регламент.

В комментарии «Фонтанке» Борис Вишневский пообещал, что фактически лишенные голоса депутаты найдут способы донести свои мысли до общественности, и добавил, что единороссы не понимают — это разойдется даже больше, чем с трибуны на заседании. «Найдем способы с приписочкой: это моя запрещенная речь в Законодательном собрании — смотрите».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

