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В Петербурге фиксируют всё меньше ковидных смертей. За сутки в статистике менее 40 умерших

Цифры в летальной статистике по COVID-19 в Петербурге продолжают снижаться 17 февраля. За минувшие сутки в городе подтвердили 37 новых смертей, тогда как накануне их было на 11 больше.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в России коронавирусными признали смерти 467 человек.

Первой по приросту остаётся Москва, где зафиксировали 59 летальных случаев. Петербург на втором месте, на третьей строчке Московская область (+30 умерших). В Ленинградской области 12 новых смертей.

Накануне в Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в городе стремительно стабилизируется, смертность рекордно упала.

За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Из них 10 597 заболевших умерли в Петербурге, 534 в Ленинградской области. В Москве жертвами болезни стали 14 523 человека.

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