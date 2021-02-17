В Петербурге фиксируют всё меньше ковидных смертей. За сутки в статистике менее 40 умерших

Цифры в летальной статистике по COVID-19 в Петербурге продолжают снижаться 17 февраля. За минувшие сутки в городе подтвердили 37 новых смертей, тогда как накануне их было на 11 больше.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в России коронавирусными признали смерти 467 человек.

Первой по приросту остаётся Москва, где зафиксировали 59 летальных случаев. Петербург на втором месте, на третьей строчке Московская область (+30 умерших). В Ленинградской области 12 новых смертей.