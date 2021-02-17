В Петербурге фиксируют всё меньше ковидных смертей. За сутки в статистике менее 40 умерших

Цифры в летальной статистике по COVID-19 в Петербурге продолжают снижаться 17 февраля. За минувшие сутки в городе подтвердили 37 новых смертей, тогда как накануне их было на 11 больше.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в России коронавирусными признали смерти 467 человек.
Первой по приросту остаётся Москва, где зафиксировали 59 летальных случаев. Петербург на втором месте, на третьей строчке Московская область (+30 умерших). В Ленинградской области 12 новых смертей.
Накануне в Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в городе стремительно стабилизируется, смертность рекордно упала.
За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Из них 10 597 заболевших умерли в Петербурге, 534 в Ленинградской области. В Москве жертвами болезни стали 14 523 человека.