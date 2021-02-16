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Смольный: В Петербурге рекордно упала летальность от коронавируса: в три раза меньше показателей первой волны

Ситуация с COVID-19 в Петербурге стремительно стабилизируется. Есть устойчивый тренд на улучшение ситуации по всем показателям, заявил 16 февраля вице-губернатор Олег Эргашев.

«Общая заболеваемость за неделю снизилась практически на 22%, число госпитализаций снизилось на 14,5%, коэффициент распространения инфекции — 0,9. Уровень летальности снизился до 2,9. Это почти в 3 раза меньше показателей первой волны», — рассказал чиновник 16 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом губернатор Александр Беглов накануне заявил, что спешить по снятием ограничений в Петербурге не стоит, несмотря на положительную динамику.

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Комментарии (5)

261221621
Зато в Кронштадте КТ сломано, в больнице мест нет. Скорая в госпитализации отказывает, сказочно исправляют статистику
Guest1234
А что с избыточной смертностью происходит? Вторая половина февраля, а ее ЗАГс не показывает не то, что за январь, а даже за декабрь, хотя обычно в первых числах следующего месяца она появлялась. Это имеет какое-то отношение к стремительному улучшению?
Mash
Огонь... закрывайте границы от остальной России, открывайте с ЕС для 47 и 78 региона.
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