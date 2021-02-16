Смольный: В Петербурге рекордно упала летальность от коронавируса: в три раза меньше показателей первой волны

Ситуация с COVID-19 в Петербурге стремительно стабилизируется. Есть устойчивый тренд на улучшение ситуации по всем показателям, заявил 16 февраля вице-губернатор Олег Эргашев.



«Общая заболеваемость за неделю снизилась практически на 22%, число госпитализаций снизилось на 14,5%, коэффициент распространения инфекции — 0,9. Уровень летальности снизился до 2,9. Это почти в 3 раза меньше показателей первой волны», — рассказал чиновник 16 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом губернатор Александр Беглов накануне заявил, что спешить по снятием ограничений в Петербурге не стоит, несмотря на положительную динамику.