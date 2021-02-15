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Беглов: Спешить со снятием ограничений в Петербурге нельзя

Петербург постепенно возвращается к привычной жизни, ограничения постепенно снимаются, но больных по-прежнему много. Об этом 15 февраля заявил губернатор города Александр Беглов.

«Спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя. Необходимо рассчитывать и контролировать каждый следующий шаг, — сказал градоначальник в радиообращении. — С начала эпидемии лабораторно подтвержденный диагноз «коронавирус» имели в нашем городе порядка 350 тысяч человек. Бессимптомно больных, по оценкам врачей, примерно в три раза больше».

Как писала «Фонтанка», с 12 февраля в петербургских торговых центрах снова разрешили работу фудкортов и фудплейсов, но при условии обслуживания не более 50% столов. Также были смягчены условия работы для театров, концертных площадок и кинотеатров — они могут работать с заполняемостью 75% (до этого ограничение было 50%). На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены также до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

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Комментарии (14)

Павел Павлов
Мистер Сбеглоу опять соврал,что такого.
Al20
Главное не разрешать одиночные пикеты.
Агроном аэродрома
Согласен. Впрочем, тарапыца нэлзя и с уборкой снега (весной сам растает), и с уборкой соле-песчаной пыли тарапыца тоже не стоит (летние дожди всё смоют). Ага. :))
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