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В Петербурге ослабят коронавирусные ограничения. Работа фудкортов возобновляется с 12 февраля

Коронавирусные ограничения в Петербурге ослабят с 12 февраля. Изменения в постановление № 121 внес губернатор Александр Беглов 10 февраля.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Смольного, с пятницы в торговых центрах снова разрешат работу фудкортов и фудплейсов, но при условии обслуживания не более 50% столов.

Также смягчены условия работы для театров, концертных площадок и кинотеатров — они могут работать с заполняемостью 75% (до этого ограничение было 50%). На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены также до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Заметные послабления также получили музеи и выставки. Численность экскурсионных групп увеличена с 5 до 20 человек.

Ресторанам разрешили устраивать концертные программы при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов. Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.

Смягчены нормы для открытых ледовых катков: теперь там возможна заполняемость из расчета одного человека на 8 кв.м вместо 10 кв. м ранее.

На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек (ранее было не более 20).

Также чиновники разрешили работу детских игровых комнат и развлекательных центров.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболеваемость держится примерно на одном уровне — накануне было зафиксировано 1 078 случаев. Похожая ситуация и по России — 14 494 заразившихся против 15 019 накануне.

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Комментарии (2)

260618801
Да, пора уже отменять все эти ограничения, уже больше половины народу переболело
Урус-Баши
"Новая волна меня накрыла с головой"?
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