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Камера запечатлела, как в Пороховых водитель отстаивал право парковаться где хочет

Парковочный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга, с последствиями которого разбираются полиция и врачи, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 17 февраля.

Автомобилиста и пешехода с Ленской, 10, рассорила парковка там, где, как видно на летней панораме, находится тротуар. Попытка объяснить водителю, что за свежевыпавшим снегом он не разглядел узкую полосу пешеходной зоны, провалилась. Разговор перешёл в телесную плоскость. Через некоторое время верх начал одерживать водитель: его противник был повержен на землю и уже там пытался увернуться от ноги вошедшего в раж автомобилиста.

Фонтанка.ру

Финальным, по всей видимости, стал удар ножом в живот. Около шести часов вечера мужчину в крови заметила прохожая, она же вызвала полицию и скорую. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Полиция ищет 33-летнего уроженца Сургута — он последние два года собирает штрафы на «Митсубиси Лансер» с номерами, которые назвал раненый.

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Комментарии (13)

alanery
травмат ему в помощь!
nekto77
понаприезжают в город всякая шушера и начинают нам тут порядки ломать, жаль что не наоборот, питерец схлопотал от сургутского быдла
doorbal_
У оператора снимавшего Чаплина камера была существенно лучше.
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