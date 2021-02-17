Парковочный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга, с последствиями которого разбираются полиция и врачи, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 17 февраля.



Автомобилиста и пешехода с Ленской, 10, рассорила парковка там, где, как видно на летней панораме, находится тротуар. Попытка объяснить водителю, что за свежевыпавшим снегом он не разглядел узкую полосу пешеходной зоны, провалилась. Разговор перешёл в телесную плоскость. Через некоторое время верх начал одерживать водитель: его противник был повержен на землю и уже там пытался увернуться от ноги вошедшего в раж автомобилиста.

