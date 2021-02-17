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В Красноярске задержали мать, которая избивала и морила голодом ребенка-инвалида. Уголовное дело взяла на контроль детский омбудсмен

Уголовное дело об истязании малолетнего возбудили в Красноярском крае против женщины, которую подозревают в том, что она систематически избивала и морила голодом своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили 16 февраля в пресс-службе детского омбудсмена.

По предварительным данным краевого Следственного комитета, подозреваемой 28 лет. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. О жестоком обращении с ребенком стало известно благодаря опубликованному в социальных сетях видео, которое получило широкий резонанс.

«По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой — уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры. На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в аппарате Кузнецовой.

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Комментарии (3)

Бонвиван
В прежние времена приморила бы она его без всяких зверств и, может быть, всем было бы лучше - и ребенку (новое перерождение), и обществу (на хрена еще один инвалид-нахлебник), и маме (не буду говорить почему).
Евгений Литвинец
Если : 1. Не участвовала в митингах за Навального / против путина; 2. Носила маску; То : Привлекать не за что. Это общественность раскачивает лодку. Вот кого надо привлечь. А баба эта ещё нарожает, Золотову нужно пополнение.
Zloi_prohozhiy
что характерно, полиции неоднократно сообщалось в таком беспределе, но дело возбудили только после общественного резонанса.
По мне лично, там бы много кого не мешало бы на профпригодность проверить
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