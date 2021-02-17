В Красноярске задержали мать, которая избивала и морила голодом ребенка-инвалида. Уголовное дело взяла на контроль детский омбудсмен

Уголовное дело об истязании малолетнего возбудили в Красноярском крае против женщины, которую подозревают в том, что она систематически избивала и морила голодом своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили 16 февраля в пресс-службе детского омбудсмена.



По предварительным данным краевого Следственного комитета, подозреваемой 28 лет. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. О жестоком обращении с ребенком стало известно благодаря опубликованному в социальных сетях видео, которое получило широкий резонанс.

