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Полиция проведёт проверку после игры в силовиков и протестующих в школе Нижневартовска

Полиция пообещала провести проверку по факту игры школьников с силовиками в рамках «урока мужества» в школе № 42 Нижневартовска. Об этом 16 февраля сообщает УМВД по ХМАО.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка должностным лицам, организовавшим это мероприятие, кадры с которого взволновали соцсети.

Видео-шоу, которое устроили в школе № 42 Нижневартовска сотрудники Росгвардии, появилось в соцсетях местного телеканала «Мегаполис» с подзаголовком «Политика добралась и до российских школьников». Журналисты пишут, что силовики решили взять инициативу по «перевербовке» молодежи в свои руки. Шоу, когда против людей со щитами выставили толпу школьников, должно, по мнению полицейских, снизить уровень протестной активности и добавить уважения к людям в погонах.

Школьников учили не только бросаться мячами, но и выхватывать из толпы зачинщиков, выстраиваться в линию и правильно бить резиновыми палками.

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Комментарии (9)

BaGira
Не от большого ума такой мастер-класс в школе устроили.
vader
Обязательная воинская повинность для того и существует, чтобы правильно воспитать подрастающее поколение. Именно там объясняют, кто главный, как слушаться и как потом отрываться на следующем поколении. Ничего удивительного, что лагерный менталитет у 90% руководителей, в том числе и в сфере образования.
265035712
Сумасшедший дом. Очередной патриотично настроенный директор школы, скорее всего имеющий родственников в росгвардии решил показать как он идёт в ногу с гос пропагандой. Дебилизм крепчает
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