Полиция проведёт проверку после игры в силовиков и протестующих в школе Нижневартовска

Полиция пообещала провести проверку по факту игры школьников с силовиками в рамках «урока мужества» в школе № 42 Нижневартовска. Об этом 16 февраля сообщает УМВД по ХМАО.



Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка должностным лицам, организовавшим это мероприятие, кадры с которого взволновали соцсети.

Видео-шоу, которое устроили в школе № 42 Нижневартовска сотрудники Росгвардии, появилось в соцсетях местного телеканала «Мегаполис» с подзаголовком «Политика добралась и до российских школьников». Журналисты пишут, что силовики решили взять инициативу по «перевербовке» молодежи в свои руки. Шоу, когда против людей со щитами выставили толпу школьников, должно, по мнению полицейских, снизить уровень протестной активности и добавить уважения к людям в погонах.