Трампа обвинили в нарушении «Акта Ку-клукс-клана»

Бывший президент США и его поверенный обвиняются в нарушении «Акта Ку-клукс-клана» (был принят в 1871 году из-за угроз одноимённой расистской организации, препятствовавшей работе конгрессменов на юге страны. — Прим. ред.). Соответствующий иск подал в окружной суд Вашингтона председатель комитета внутренней безопасности палаты представителей США Бенни Гордон Томпсон, передаёт 16 февраля телеканал ABC.

«Бывший президент Дональд Трамп, его поверенный Руди Джулиани, [ультраправые группировки] «Гордые мальчики» (Proud boys) и «Хранители клятвы» (The Oath Keepers) сговорились, чтобы нарушить «Акт Ку-клукс-клана» 1871 года, который запрещает любые действия, направленные на то, чтобы помешать конгрессу выполнять свои обязанности, когда они спровоцировали беспорядки 6 января у Капитолия», — утверждается в иске.