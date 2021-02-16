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Трампа обвинили в нарушении «Акта Ку-клукс-клана»

Бывший президент США и его поверенный обвиняются в нарушении «Акта Ку-клукс-клана» (был принят в 1871 году из-за угроз одноимённой расистской организации, препятствовавшей работе конгрессменов на юге страны. — Прим. ред.). Соответствующий иск подал в окружной суд Вашингтона председатель комитета внутренней безопасности палаты представителей США Бенни Гордон Томпсон, передаёт 16 февраля телеканал ABC.

«Бывший президент Дональд Трамп, его поверенный Руди Джулиани, [ультраправые группировки] «Гордые мальчики» (Proud boys) и «Хранители клятвы» (The Oath Keepers) сговорились, чтобы нарушить «Акт Ку-клукс-клана» 1871 года, который запрещает любые действия, направленные на то, чтобы помешать конгрессу выполнять свои обязанности, когда они спровоцировали беспорядки 6 января у Капитолия», — утверждается в иске.

По словам Томпсона, все упомянутые лица и организации якобы прибегли к запугиванию, преследованию и угрозам с целью помешать утверждению результатов коллегии выборщиков для избрания следующего президента и вице-президента Соединенных Штатов.

«6 января было одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и оно было спровоцировано самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу», — заявил глава комитета внутренней безопасности.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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Комментарии (3)

theHard
Магистр то магистром, но какое у него на самом деле звание?
260551481
Похоже надо вскоре ожидать переезд Трампа на Рублевку.
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