Смольный опроверг перегрузку коронавирусных больниц в Петербурге

В петербургских стационарах нет перегруза, свободные места есть везде, говорится в отчете межведомственного совета, который 16 февраля появился на сайте Смольного. СМИ писали об обратном — якобы в Покровской больнице люди лежат в коридорах.



«Во всех городских стационарах, принимающих пациентов с COVID-19, сегодня есть свободные места. Они составляют от 10 до 30 процентов коечного фонда. Ни одна больница не работает с перегрузом», — сообщили чиновники.

Всего на 16 февраля в Петербурге развернуто под приём больных с COVID-19 и пневмонией 9 578 коек. Из них свободных — 3 771 койка, 39,4% от общего фонда.