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Смольный опроверг перегрузку коронавирусных больниц в Петербурге

В петербургских стационарах нет перегруза, свободные места есть везде, говорится в отчете межведомственного совета, который 16 февраля появился на сайте Смольного. СМИ писали об обратном — якобы в Покровской больнице люди лежат в коридорах.

«Во всех городских стационарах, принимающих пациентов с COVID-19, сегодня есть свободные места. Они составляют от 10 до 30 процентов коечного фонда. Ни одна больница не работает с перегрузом», — сообщили чиновники.

Всего на 16 февраля в Петербурге развернуто под приём больных с COVID-19 и пневмонией 9 578 коек. Из них свободных — 3 771 койка, 39,4% от общего фонда.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге рекордно упали не только заболеваемость и госпитализация, но и летальность от коронавируса: она сейчас почти в три раза меньше показателей первой волны.

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Комментарии (2)

Павел Павлов
Смольный опровёрг- уже смешно.
sdpolx
Цитата: «... СМИ писали об обратном — якобы в Покровской больнице люди лежат в коридорах...» - Ф. слабо дать в студию источник инфы? Или просто самим не хочется рисковать статьей о фейках, но оч хоцца еще раз оттоптаться на теме короны??
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