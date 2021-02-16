Россияне вложили в 2020 году 638 миллиардов рублей в иностранные ценные бумаги. Треть купленных акций — из IT

Акций компаний — нерезидентов РФ куплено на 415 миллиардов рублей, облигаций — 223 миллиарда рублей. Объем чистой покупки акций зарубежных фирм в 2020 году вырос в 30 раз по сравнению с 2019 годом: с 8 миллиардов рублей до 242. Самой популярной отраслью оказался IT: треть от всех иностранных акций, купленных россиянами, выпущены компаниями этого сегмента.

Россияне вложили в 2020 году 638 миллиардов рублей в иностранные ценные бумаги, говорится в «Обзоре финансовых рынков» Центробанка, выпущенном 16 февраля.

В ЦБ отмечают, что, несмотря на рост инвестиций в иностранные ценные бумаги, основную долю (85%) вложений населения занимают акции и облигации российских компаний. Вкладываться предпочитают в нефтегазовую отрасль: 32% от купленных россиянами акций выпущены соответствующими компаниями.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что может ждать фондовые рынки в 2021 году.