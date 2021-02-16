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Россияне вложили в 2020 году 638 миллиардов рублей в иностранные ценные бумаги. Треть купленных акций — из IT

Россияне вложили в 2020 году 638 миллиардов рублей в иностранные ценные бумаги, говорится в «Обзоре финансовых рынков» Центробанка, выпущенном 16 февраля.

Акций компаний — нерезидентов РФ куплено на 415 миллиардов рублей, облигаций — 223 миллиарда рублей. Объем чистой покупки акций зарубежных фирм в 2020 году вырос в 30 раз по сравнению с 2019 годом: с 8 миллиардов рублей до 242. Самой популярной отраслью оказался IT: треть от всех иностранных акций, купленных россиянами, выпущены компаниями этого сегмента.

В ЦБ отмечают, что, несмотря на рост инвестиций в иностранные ценные бумаги, основную долю (85%) вложений населения занимают акции и облигации российских компаний. Вкладываться предпочитают в нефтегазовую отрасль: 32% от купленных россиянами акций выпущены соответствующими компаниями.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что может ждать фондовые рынки в 2021 году.

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Комментарии (22)

Igor_VS
Пропала дискуссия с 0men. А я сохранил скрин. Модератор мухлюет. Это нехорошо. Доложу.
cerf
Скоро лопнет биржевой пузырь и ни с чем останутся
f0ntan
Какой вывоз капитала? Какие непатриоты? Видно, что пишут те, что в финансовом секторе не бум-бум. Откройте страницы УК крупнейшихз банков: Сбера - Сбер Управление Активами, Альфы - Альва Капитала и т.д. У них у всех есть ПИФы в технологичный сектор. У Сбера это ПИФ "Глобальный интернет", который принимает деньги инвесторов в рублях, а не в баксах, и основными активами которого являются акции Фейсбука, Майкрософта. Эйпла и т.п. У Альпа-Капитала это ПИФ "Технологии", который принимает инвестиции в рублях также в американский ИТ сектор, поскольку там также средства инвесторов вкладываются в акции американских ИТ компаний. Не сами неквалифицированные инвесторы с дивана покупают эти американские акции, а их доли можно купить, покупая технологичные ПИФы российских УК. Можно купить ПИФ "Америка" - это вложения в американские гособлигации. В любом случае, покупка этих ПИФов защищает от колебаний нашего деревянного рубля. Можно посмотреть, что за год ПИФы в иностранные ЦБ выросли на 50%
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