Посредники продают 60% квартир в новостройках — за пять лет доля агентских сделок удвоилась

Доля продаж через посредников увеличилась до 60% к концу 2020 года. Как подсчитали в «Петербургской недвижимости», в 2015 году доля агентских продаж на рынке новостроек составляла всего 33%, то есть за пять лет она увеличилась почти в два раза.
Как отметил генеральный директор «Петербургской недвижимости» Олег Пашин, на ситуацию, в первую очередь, повлиял рост числа новых объектов и увеличение конкуренции. Покупателю, чтобы сориентироваться в разнообразии предложения, требуется подробная консультация. Отсюда и востребованность услуг компетентных агентов, выступающих посредниками между застройщиками и покупателями.
По словам эксперта, от риелтора сегодня требуется более глубокое знание продукта, нежели раньше, так как проекты на рынке становятся сложнее. Изменение потребительских предпочтений за последние пять лет привело к росту спроса на статусные локации в 2 раза, на квартиры сегмента «высокий комфорт» — в 5 раз. Девелоперы отреагировали на это новыми концепциями благоустройства, техническими новшествами и изменениями в квартирографии.