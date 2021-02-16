Посредники продают 60% квартир в новостройках — за пять лет доля агентских сделок удвоилась

Доля продаж через посредников увеличилась до 60% к концу 2020 года. Как подсчитали в «Петербургской недвижимости», в 2015 году доля агентских продаж на рынке новостроек составляла всего 33%, то есть за пять лет она увеличилась почти в два раза.

Как отметил генеральный директор «Петербургской недвижимости» Олег Пашин, на ситуацию, в первую очередь, повлиял рост числа новых объектов и увеличение конкуренции. Покупателю, чтобы сориентироваться в разнообразии предложения, требуется подробная консультация. Отсюда и востребованность услуг компетентных агентов, выступающих посредниками между застройщиками и покупателями.