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«Шкодные» ДТП в Петербурге: одна Skoda вылетела на тротуар и подбила машины, другая поймала каршеринг на «зебре»

Сразу три «Шкоды» пострадали в двух ДТП в Петербурге днем 16 февраля. Причем одна была припаркована, а другая пропускала пешехода на «зебре».

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий, на Кондратьевском проспекте легковой автомобиль Skoda вылетел на тротуар. «Полет «Шкоды» закончился приземлением в дом 33 и две машины», — пишет он. Досталось припаркованным у тротуара кроссоверам KIA и Skoda Octavia. О пострадавших не сообщается.

А на улице Рихарда Зорге в 15:57 столкнулись Skoda и каршеринговый Nissan. Как сообщает очевидец Максим, водитель легкового автомобиля остановился перед пешеходным переходом возле дома 4, корпус 1, чтобы пропустить пешехода, и в него сзади приехал кроссовер.

Сейчас дороги Петербурга загружены на 6 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в это время во вторник. В среднем же днем пробки составляли 5 баллов, что на 1 балл превышает обычные показатели и на 2 балла больше, чем было накануне. Утром же снегопад намел городу аномальные 9 баллов.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Где диагносты?
Шкода - диагноз, ниссан - диагноз, каршеринг - паталогия😂
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