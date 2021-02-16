Сразу три «Шкоды» пострадали в двух ДТП в Петербурге днем 16 февраля. Причем одна была припаркована, а другая пропускала пешехода на «зебре».
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий, на Кондратьевском проспекте легковой автомобиль Skoda вылетел на тротуар. «Полет «Шкоды» закончился приземлением в дом 33 и две машины», — пишет он. Досталось припаркованным у тротуара кроссоверам KIA и Skoda Octavia. О пострадавших не сообщается.
А на улице Рихарда Зорге в 15:57 столкнулись Skoda и каршеринговый Nissan. Как сообщает очевидец Максим, водитель легкового автомобиля остановился перед пешеходным переходом возле дома 4, корпус 1, чтобы пропустить пешехода, и в него сзади приехал кроссовер.
Сейчас дороги Петербурга загружены на 6 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в это время во вторник. В среднем же днем пробки составляли 5 баллов, что на 1 балл превышает обычные показатели и на 2 балла больше, чем было накануне. Утром же снегопад намел городу аномальные 9 баллов.