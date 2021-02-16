Сразу три «Шкоды» пострадали в двух ДТП в Петербурге днем 16 февраля. Причем одна была припаркована, а другая пропускала пешехода на «зебре».



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий, на Кондратьевском проспекте легковой автомобиль Skoda вылетел на тротуар. «Полет «Шкоды» закончился приземлением в дом 33 и две машины», — пишет он. Досталось припаркованным у тротуара кроссоверам KIA и Skoda Octavia. О пострадавших не сообщается.