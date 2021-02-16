Петербургские пожарные работали на территории гостиницы «Выборгская» в Приморском районе. Людей временно эвакуировали на улицу. Об этом 16 февраля «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

По предварительным данным, информация о пожаре в доме 3 на Торжковской улице поступила в экстренные службы в 16:25. В пятиэтажном здании горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности — 1-БИС. Однако уже в 16:44 его удалось локализовать.



В ведомстве добавили, что на время тушения пожара были эвакуированы 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало.