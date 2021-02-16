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В Петербурге горела гостиница «Выборгская». Из здания на улицу эвакуировали 30 человек

Петербургские пожарные работали на территории гостиницы «Выборгская» в Приморском районе. Людей временно эвакуировали на улицу. Об этом 16 февраля «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

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По предварительным данным, информация о пожаре в доме 3 на Торжковской улице поступила в экстренные службы в 16:25. В пятиэтажном здании горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности — 1-БИС. Однако уже в 16:44 его удалось локализовать.

В ведомстве добавили, что на время тушения пожара были эвакуированы 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

«В настоящий момент гостиница «Выборгская» не принимает заявки на бронирование комнат от потенциальных постояльцев, так как полностью арендована строительной компанией, с которой заключён долговременный договор. В помещениях проживают сотрудники этой фирмы», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

efela
А это не та строительная фирма, которая уже давно косит лиловым глазом на участок, где стоит Выборгская? А тут она так удачно сгорела.
Как там гостиница "Спутник" поживает? Там тоже строители сняли все нумера?
hal9000
"Полностью арендована строительной компанией"...короч эт уже не гостиница а барак..дальнейшая судьба у нее эт снос..
265040341
так как полностью арендована строительной компанией
... вот и ответ.
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