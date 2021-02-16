В Петербурге запасов вакцины хватит на 10 дней

Запасов вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на то, чтобы нынешними темпами проводить инъекции в течение 10–11 дней. Каждый пункт сейчас может принимать около сотни человек в день.

Цифры 16 февраля назвал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства. По его словам, в Петербурге работает 121 пункт вакцинации, скоро их должно стать 146. На данный момент каждый из них может принять около ста человек в день.

По словам Лисовца, за прошлую неделю первично привито 55 тысяч человек. Всего сейчас по одному уколу успели сделать 170 тысяч петербуржцев, 38 тысяч уже полностью закончили вакцинацию. Никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано.