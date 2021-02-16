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ФСБ сообщили о тикающем аппарате с обратным «отчётом» в школе на Шостаковича. Соседнему ТЦ прилетел «привет» от АУЕ

Бомбы искали в торговом центре «Норд» и ближайшей школе в Выборгском районе Петербурга. «Взрывные» письма полиции передали через спецслужбу.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, первое письмо с сообщением об угрозе взрыва УФСБ получило накануне в половине девятого утра. В графе «отправитель» был указан адрес школы № 483, автор здоровался и предупреждал, что учебное заведение известили о бомбе.

Через четыре часа обратился снова — всё так же вежливо, но с нотками паники. Аппарат, похожий на бомбу, как утверждается в тексте, находится в кабинете. «Она издает звук, там отчёт идёт, — писал автор и просил: — Помагите» (авторский текст сохранён. — Прим. ред.).

Школу на Шостаковича проверили, кабинеты осмотрели, но ничего тикающего и с таймером не нашли. В два часа мероприятия были закончены, прерывать учебный процесс эвакуацией не стали.

Вечером безуспешно искать взрывоопасное пришлось в ТЦ «Норд», который находится менее чем в километре от уже проверенной школы. Его «заминировали» с почтового адреса, зашифровав в названии «гангстера» и АУЕ — неформальное движение, решением суда признанное экстремистским. Минюст включил АУЕ в список запрещённых в России организаций.

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Комментарии (6)

K_Lutsky
Интересно, почему эти АУЕ-шники расплодились? может отголоски 90-х и популярности российских фильмов вроде "Бандитский Петербург", "Брат 1, 2" и самого главного сериала тех времен "Бригада"... Говорят после его просмотра, многие подростки мечтали стать Сашей Белым, а девушки - за такого Сашу выйти замуж....
veteran78
"Ну , встретились петушок а известно ли тебе что ты своей дурацкой бомбой Шурку Плоскина убил ? " (" Бумбараш". )
ash364
У кого контрольная с утра по таблице умножения - тот и виновен ;-)
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