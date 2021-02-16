ФСБ сообщили о тикающем аппарате с обратным «отчётом» в школе на Шостаковича. Соседнему ТЦ прилетел «привет» от АУЕ

Бомбы искали в торговом центре «Норд» и ближайшей школе в Выборгском районе Петербурга. «Взрывные» письма полиции передали через спецслужбу.



Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, первое письмо с сообщением об угрозе взрыва УФСБ получило накануне в половине девятого утра. В графе «отправитель» был указан адрес школы № 483, автор здоровался и предупреждал, что учебное заведение известили о бомбе.



Через четыре часа обратился снова — всё так же вежливо, но с нотками паники. Аппарат, похожий на бомбу, как утверждается в тексте, находится в кабинете. «Она издает звук, там отчёт идёт, — писал автор и просил: — Помагите» (авторский текст сохранён. — Прим. ред.).

