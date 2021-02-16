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Сотрудник Горного университета сделал мошенников миллионерами, инвестировав в ценные бумаги

Регистрация на брокерском сайте и телефонные переговоры об инвестициях закончились потерей сбережений для сотрудника петербургского вуза. На то, чтобы раскусить обман, ушло более полугода.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, накануне в полицию обратился 69-летний петербуржец с просьбой отыскать мошенников и исчезнувшие деньги. Мужчина рассказал, что работает заведующим учебно-научной лабораторией в Горном университете, но летом прошлого года решил попробовать себя в трейдинге.

Идею подсказал незнакомец, позвонивший в конце июня. Он, вероятно, расписал риски торговли на финансовых рынках, но посулил солидную прибыль. Его собеседник соблазнился и через пару дней передал курьеру на Большом проспекте Петроградской стороны 1 миллион 940 тысяч рублей, полагая, что деньги поступят на аккаунт сайта Pro-trader. Спустя семь месяцев сотрудник вуза понял, что был обманут. Не исключено, что состоянием своих финансов озаботился после того, как на удочку мошенников попался коллега — на прошлой неделе профессор Горного, послушавшись голоса в трубке, потерял 2 миллиона рублей.

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Комментарии (6)

Barboss_5e4cca1410a8f
Я только что закончил краткие курсы " Что надо знать что бы тебя не обманывали". Дорого очень конечно стоят эти 15 минут обучения , но теперь я спокоен.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо............
ash364
Начинаю побаиваться старости - деньги направо-налево переводят. Хотя с другой стороны денег у меня нет и не предвидится.
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