Сотрудник Горного университета сделал мошенников миллионерами, инвестировав в ценные бумаги

Регистрация на брокерском сайте и телефонные переговоры об инвестициях закончились потерей сбережений для сотрудника петербургского вуза. На то, чтобы раскусить обман, ушло более полугода.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, накануне в полицию обратился 69-летний петербуржец с просьбой отыскать мошенников и исчезнувшие деньги. Мужчина рассказал, что работает заведующим учебно-научной лабораторией в Горном университете, но летом прошлого года решил попробовать себя в трейдинге.

