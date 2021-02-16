Сотрудник Горного университета сделал мошенников миллионерами, инвестировав в ценные бумаги

Регистрация на брокерском сайте и телефонные переговоры об инвестициях закончились потерей сбережений для сотрудника петербургского вуза. На то, чтобы раскусить обман, ушло более полугода.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, накануне в полицию обратился 69-летний петербуржец с просьбой отыскать мошенников и исчезнувшие деньги. Мужчина рассказал, что работает заведующим учебно-научной лабораторией в Горном университете, но летом прошлого года решил попробовать себя в трейдинге.
Идею подсказал незнакомец, позвонивший в конце июня. Он, вероятно, расписал риски торговли на финансовых рынках, но посулил солидную прибыль. Его собеседник соблазнился и через пару дней передал курьеру на Большом проспекте Петроградской стороны 1 миллион 940 тысяч рублей, полагая, что деньги поступят на аккаунт сайта Pro-trader. Спустя семь месяцев сотрудник вуза понял, что был обманут. Не исключено, что состоянием своих финансов озаботился после того, как на удочку мошенников попался коллега — на прошлой неделе профессор Горного, послушавшись голоса в трубке, потерял 2 миллиона рублей.