Профессор Горного университета отдал мошеннику 2 млн рублей. Его коллега из пединститута лишился той же суммы, но в «железе»

Двое сотрудников вузов лишились по два миллиона рублей за минувшие сутки в Петербурге. Один из них передал деньги, опасаясь за банковские счета, от другого они «уехали» в неизвестном направлении.
Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, накануне в петербургскую полицию почти одновременно поступило два заявления. Первое было написано рукой 75-летнего профессора Горного университета. История, которая с ним приключилась, знакома многим пожилым петербуржцам.
По словам преподавателя, ему на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, сообщив, что его деньги находятся в опасности, а чтобы избежать проблем, необходимо отправить их на другой счёт. Что он и сделал, переведя 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Второе заявление поступило от 65-летнего мужчины, который представился «профессором кафедры актёрского мастерства педагогического института». Причиной тому стало отсутствие принадлежащего ему Hyundai Santa Fe. Владелец машины пояснил, что оставил её во дворе своего дома. Ущерб он оценил в 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».