Профессор Горного университета отдал мошеннику 2 млн рублей. Его коллега из пединститута лишился той же суммы, но в «железе»

Двое сотрудников вузов лишились по два миллиона рублей за минувшие сутки в Петербурге. Один из них передал деньги, опасаясь за банковские счета, от другого они «уехали» в неизвестном направлении.



Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, накануне в петербургскую полицию почти одновременно поступило два заявления. Первое было написано рукой 75-летнего профессора Горного университета. История, которая с ним приключилась, знакома многим пожилым петербуржцам.



По словам преподавателя, ему на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, сообщив, что его деньги находятся в опасности, а чтобы избежать проблем, необходимо отправить их на другой счёт. Что он и сделал, переведя 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

