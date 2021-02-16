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AP: Трамп возобновит общение с журналистами после нескольких недель молчания

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны и снова начнёт общаться с журналистами дружественных изданий после нескольких недель полного молчания. Об этом 16 февраля сообщает Associated Press.

В сообщении отмечается, что Трамп уже обсуждал с политическими консультантами возможность помочь республиканцам взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в 2022 году. В частности, сенатор Линдси Грэм после встречи с Трампом отметил, что экс-президент готов «восстанавливать Республиканскую партию». Как, в свою очередь, заявил его помощник Джейсон Миллер, в ближайшие дни все услышат о бывшем американском лидере «гораздо больше».

Напомним, что в минувшую субботу, 13 февраля, сенат США оправдал экс-президента Дональда Трампа на процессе по его импичменту.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.............
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