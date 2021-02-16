AP: Трамп возобновит общение с журналистами после нескольких недель молчания

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны и снова начнёт общаться с журналистами дружественных изданий после нескольких недель полного молчания. Об этом 16 февраля сообщает Associated Press.



В сообщении отмечается, что Трамп уже обсуждал с политическими консультантами возможность помочь республиканцам взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в 2022 году. В частности, сенатор Линдси Грэм после встречи с Трампом отметил, что экс-президент готов «восстанавливать Республиканскую партию». Как, в свою очередь, заявил его помощник Джейсон Миллер, в ближайшие дни все услышат о бывшем американском лидере «гораздо больше».

