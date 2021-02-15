ВОЗ рекомендует подождать с внедрением ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не советует внедрять обязательные ковид-паспорта для путешествий, чтобы не дискриминировать жителей стран, где вакцинация ещё не началась. Об этом 15 февраля заявил директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательными подобные сертификаты, — цитирует Райана ТАСС. — В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать».

