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ВОЗ рекомендует подождать с внедрением ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не советует внедрять обязательные ковид-паспорта для путешествий, чтобы не дискриминировать жителей стран, где вакцинация ещё не началась. Об этом 15 февраля заявил директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательными подобные сертификаты, — цитирует Райана ТАСС. — В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать».

Тем не менее рано или поздно этот вопрос встанет в повестке ВОЗ. Пока же комитет по чрезвычайным ситуациям лишь обсуждает такую возможность.

В ЕС пока тоже не торопятся вводить обязательные паспорта вакцинации. В Финляндии, например, эту меру будут рассматривать только после того, как прививку получит большая часть населения.

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Комментарии (4)

nuga
Тихой сапой продвигают свои нацисткие идеи.В Израиле расползается дискриминация непривитых,работать нельзя-или прививка или тест каждые 48 часов за свой счет .Допуск в общественные места только по паспорту зеленому с белой овцой .Клеймо на скоту,так переводится СОV ID.Неспроста овцу поместили на обложку паспорта,открытым текстом говорят-вы стадо и на вас ставят клеймо.Россия пока вне этого,спасибо власти,но все возможно после выборов.,если победят такие,как Собянин,то прогулка домами и ковид паспорта вполне реальны станут.
kuk-vasyusha
Ха-ха ну все по Оруэлу! Блин вот примитивизм, наверное мы это все заслужили
Antuan Rokanten
Я надеюсь, что разум восторжествует и ковид-паспорта вообще внедрять не будут, а то мы так далеко зайдем. Потом внедрят грипп-паспорта, потом туберкулез-паспорта и т.д. Кстати, туберкулез-паспорта выглядят более интересной идеей на мой взгляд...
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