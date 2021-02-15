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«Росатом» назвали лучшим работодателем России в 2020 году

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2020 года возглавила рейтинг лучших работодателей России по версии кадровой платформы HeadHunter. Рейтинг составлялся в десятый раз, число его участников превысило 500.

Как сообщили 15 февраля в пресс-службе «Росатома», госкорпорация заняла первое место среди крупнейших работодателей страны с численностью сотрудников более 5 тысяч человек. Вторую строчку в данной категории занял Сбербанк, а замкнула тройку лидеров компания Mars.

При этом в сообщении уточняется, что «Росатом» поставил абсолютный рекорд по набранным в рейтинге баллам среди компаний, принимавших участие в рейтинге за 10 лет — 142 балла, опередив ближайшего преследователя на более чем 22 балла.

Рейтинг работодателей России от платформы HeadHunter формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей. Учитывается готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки), желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки), а также данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

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Комментарии (1)

260635291
только ответственность за ошибки там уголовная.
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