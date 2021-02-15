«Росатом» назвали лучшим работодателем России в 2020 году

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2020 года возглавила рейтинг лучших работодателей России по версии кадровой платформы HeadHunter. Рейтинг составлялся в десятый раз, число его участников превысило 500.



Как сообщили 15 февраля в пресс-службе «Росатома», госкорпорация заняла первое место среди крупнейших работодателей страны с численностью сотрудников более 5 тысяч человек. Вторую строчку в данной категории занял Сбербанк, а замкнула тройку лидеров компания Mars.



При этом в сообщении уточняется, что «Росатом» поставил абсолютный рекорд по набранным в рейтинге баллам среди компаний, принимавших участие в рейтинге за 10 лет — 142 балла, опередив ближайшего преследователя на более чем 22 балла.

