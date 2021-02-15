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Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие СКР после отравления Навального

Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, направив на повторное рассмотрение жалобу на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после госпитализации в Омске Алексея Навального. Ранее юрист ФБК (организация признана Минюстом исполняющей функции иностранного агента) Вячеслав Гимади подал апелляцию на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, в декабре посчитавшего законным отказ в удовлетворении его жалобы.

Как сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на самого юриста, декабрьское постановление было отменено. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, пояснил он.

Изначально Вячеслав Гимади подавал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного комитета. Суд оставил жалобу без удовлетворения (данное решение впоследствии признал законным Мосгорсуд). В то же время стало известно, что центральный аппарат СКР передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (9)

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Заранее большое человеческое спaсибо.................
Bobr Dobr
Уголовника Навального и его банду в тюрьму!!!
alexpv
Вот если бы кто то на ватрушке по пьянке в дерево влетел или из двери троллейбуса выпал то СК мгновенно возбуждается дабы найти стрелочника.
А тут ну какая фигня, отправили известного человека секретным запрещенным веществом.
Не заслуживает внимания совершенно.
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