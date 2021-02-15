Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие СКР после отравления Навального

Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, направив на повторное рассмотрение жалобу на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после госпитализации в Омске Алексея Навального. Ранее юрист ФБК (организация признана Минюстом исполняющей функции иностранного агента) Вячеслав Гимади подал апелляцию на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, в декабре посчитавшего законным отказ в удовлетворении его жалобы.
Как сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на самого юриста, декабрьское постановление было отменено. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, пояснил он.
Изначально Вячеслав Гимади подавал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного комитета. Суд оставил жалобу без удовлетворения (данное решение впоследствии признал законным Мосгорсуд). В то же время стало известно, что центральный аппарат СКР передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.