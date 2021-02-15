Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие СКР после отравления Навального

Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, направив на повторное рассмотрение жалобу на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после госпитализации в Омске Алексея Навального. Ранее юрист ФБК (организация признана Минюстом исполняющей функции иностранного агента) Вячеслав Гимади подал апелляцию на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, в декабре посчитавшего законным отказ в удовлетворении его жалобы.



Как сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на самого юриста, декабрьское постановление было отменено. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, пояснил он.

