Парламент Петербурга не захотел даже слушать о митингах. Обсуждение перенесли в официальную переписку

«Совет фракций отказался даже принимать решение по слушаниям по закону о митингах, несмотря на обращение четырех фракций. Председатель сказал, что дал нам письменный ответ, но пока он к нам не поступил», — рассказал парламентарий. Обращение «Яблока» поддержали также «Справедливая Россия», КПРФ и Партия Роста.

Совет фракций Законодательного собрания 15 февраля отказался рассматривать вопрос о слушаниях по законодательству о митингах, рассказал «Фонтанке» глава фракции «Яблока» Борис Вишневский.

По словам Вишневского, депутаты предложат организовать слушания за пределами Заксобрания — общественные. Список приглашенных останется неизменным. «Обсуждаем это сейчас с другими фракциями, надеюсь на поддержку», — добавил он.

Предложение обсудить законодательство о митингах было внесено после несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального и действий силовиков. Предполагалось, что на депутатские слушания пригласят прокуратуру, полицию, Росгвардию. Идею поддержал уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

