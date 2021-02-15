FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -9
73.94р89.61р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Парламент Петербурга не захотел даже слушать о митингах. Обсуждение перенесли в официальную переписку

Совет фракций Законодательного собрания 15 февраля отказался рассматривать вопрос о слушаниях по законодательству о митингах, рассказал «Фонтанке» глава фракции «Яблока» Борис Вишневский.

«Совет фракций отказался даже принимать решение по слушаниям по закону о митингах, несмотря на обращение четырех фракций. Председатель сказал, что дал нам письменный ответ, но пока он к нам не поступил», — рассказал парламентарий. Обращение «Яблока» поддержали также «Справедливая Россия», КПРФ и Партия Роста.

По словам Вишневского, депутаты предложат организовать слушания за пределами Заксобрания — общественные. Список приглашенных останется неизменным. «Обсуждаем это сейчас с другими фракциями, надеюсь на поддержку», — добавил он.

Предложение обсудить законодательство о митингах было внесено после несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального и действий силовиков. Предполагалось, что на депутатские слушания пригласят прокуратуру, полицию, Росгвардию. Идею поддержал уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо....................
Nationalverrater_2
едорасы рулят,чо
265046383
как пилить бюджет - так их хари самые первые, как народ защищать от произвола - так они ныкаются по своим наворованным коттеджам.... тьфу!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний