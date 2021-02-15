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В Купчино очистка дорог закончилась ДТП. Снегоуборщик, уходя от удара, протаранил несколько машин

Владельцы нескольких машин из Фрунзенского района Петербурга начали новый день с подсчёта ущерба от утренней аварии. Пока они спали, их автомобили протаранила снегоуборочная техника. Информация об этом опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 15 февраля.

Как говорится в сообщении, повреждения получили машины, припаркованные у дома 6 по Малой Балканской улице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в результате случившегося повреждения получили пять автомобилей. Пострадавших нет.

Аварийную ситуацию также прокомментировали в ГУДП «Центр», подведомственном комблагу Петербурга. Именно на балансе этого предприятия находится снегоуборочная техника.

«В четыре утра при прометании Малой Балканской улицы произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. На нерегулируемом пешеходном переходе перед первой машиной, управляемой бригадиром колонны, выскочил легковой автомобиль. Уходя от удара, водитель направил автомобиль спецтехники влево и задел припаркованные на обочине дороги автомобили. На место происшествия были вызваны руководители колонны и представители ГИБДД», — сообщила «Фонтанке» представительница ГУДП «Центр». Она также подтвердила, что пострадавших нет. Проводится проверка.

На днях последствия уборки крыши испытали на себе автовладельцы, живущие в Заячьем переулке. Они сняли, как после непродолжительного «ледопада» коммунальщики маскируют повреждения на припаркованных внизу машинах с помощью снега и лопат. При этом их начальство заявило, что местных жителей предупреждали о предстоящих работах.

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Комментарии (2)

gencon
Сильный без труда может обвинить автовладельцев в восприпятствованию движению спец. техники, и взыскать ущерб с бедолаг, чьи легковушки пострадали. Кто будет бузить - можно уже по статье и митингах на 15 суток
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.............
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