Владельцы нескольких машин из Фрунзенского района Петербурга начали новый день с подсчёта ущерба от утренней аварии. Пока они спали, их автомобили протаранила снегоуборочная техника. Информация об этом опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 15 февраля.
Как говорится в сообщении, повреждения получили машины, припаркованные у дома 6 по Малой Балканской улице.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в результате случившегося повреждения получили пять автомобилей. Пострадавших нет.
Аварийную ситуацию также прокомментировали в ГУДП «Центр», подведомственном комблагу Петербурга. Именно на балансе этого предприятия находится снегоуборочная техника.
«В четыре утра при прометании Малой Балканской улицы произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. На нерегулируемом пешеходном переходе перед первой машиной, управляемой бригадиром колонны, выскочил легковой автомобиль. Уходя от удара, водитель направил автомобиль спецтехники влево и задел припаркованные на обочине дороги автомобили. На место происшествия были вызваны руководители колонны и представители ГИБДД», — сообщила «Фонтанке» представительница ГУДП «Центр». Она также подтвердила, что пострадавших нет. Проводится проверка.
На днях последствия уборки крыши испытали на себе автовладельцы, живущие в Заячьем переулке. Они сняли, как после непродолжительного «ледопада» коммунальщики маскируют повреждения на припаркованных внизу машинах с помощью снега и лопат. При этом их начальство заявило, что местных жителей предупреждали о предстоящих работах.