Владельцы нескольких машин из Фрунзенского района Петербурга начали новый день с подсчёта ущерба от утренней аварии. Пока они спали, их автомобили протаранила снегоуборочная техника. Информация об этом опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 15 февраля.

Как говорится в сообщении, повреждения получили машины, припаркованные у дома 6 по Малой Балканской улице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в результате случившегося повреждения получили пять автомобилей. Пострадавших нет.

